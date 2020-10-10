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懶女孩必買！「保濕運動服」幫肌膚補水　絕美柔霧紫搶先開箱

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▲會保濕的運動裝備來了，《ET FASHION》搶先開箱仔細看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

讓肌膚喝飽水，除了使用保養品之外，就連運動也能補足，近期UNDER ARMOUR首次推出「柔霧紫保濕系列」服飾，堪稱能夠在身體運動摩擦時釋放保濕萃取物至肌膚，持續提升保濕感，簡直是新一代懶女孩必備神器，現在跟著《ET FASHION》搶先開箱仔細看！

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR首次推出「Meridian保濕系列」服飾，在運動時釋放保濕萃取物至肌膚。（圖／品牌提供）

針對女性在運動時也想保持水噹噹，UNDER ARMOUR最新推出一款「Meridian保濕系列」，原理是將保濕微粒融入細緻的纖維布料中，摸起來相當親膚沒有多餘負擔；而接觸肌膚時則會發揮保濕作用，透過身體運動摩擦的當下，釋放保濕萃取物至肌膚，如此一來，能夠有效幫助減緩皮膚水份流失，在運動時也持續提升保濕感。

▲▼ UA保濕系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ UA保濕系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲運動時能夠減緩皮膚水份流失，持續提升保濕感。（圖／記者鮑璿安攝）

此次系列更在單品中注入了兩種配色，包括柔霧紫以及低調黑，遊走於浪漫與率性之間，合身的剪裁增添整體包覆性質，而腰部細節點綴了簡約的品牌Logo，同時飾以流線造型修飾背部，並搭配拇指孔設計來減少衣袖鬆滑，除了排汗、保濕的雙重功能，也能提升包覆性與舒適感。

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲Meridian Infuse 保濕系列長袖上衣，NT$3,480 。（圖／品牌提供）

在同一時間推出新品的還有運動品牌adidas，針對黑魂控設計的ULTRA4D “Triple Black”，外觀以深邃純黑貫穿Ultraboost 1.0經典一體成型Primeknit針織鞋面，具備優異彈力與支撐性，並於鞋跟TPU支撐結構低調壓上「ULTRA4D」字樣讓鞋款旗艦身分不言自明，標誌性三條紋鞋側支撐片則以橡膠材質打造，上腳就輕鬆吸睛。

▲▼adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas ULTRA4D Triple Black跑鞋，NT$7,800。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNDER ARMOUR, 保濕, 運動, 開箱, Meridian
fashion.net

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