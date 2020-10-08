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Wedgwood Ｘ W Taipei 紫艷酒吧打造銀白耶誕　搭捷運到歐洲喝午茶

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▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

▲歐洲餐瓷wedgwood與Ｗ Hotel紫艷酒吧推冬季聯名下午茶。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

時序又進入年末，英國瓷器品牌Wedgwood與台北W Hotel紫艷酒吧合作的全年午茶聯名，將進入最後一個季節，而年底最重要的假日非耶誕節莫屬，本季也以「銀白聖誕」為主題，以同名系列商品開啟冬季雪白氛圍，在餐瓷上出現的銀色耶誕樹，讓用餐者感受濃濃氛圍，彷彿到歐洲吃茶點。

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

Wedgwood的「銀白聖誕」系列，以冬青樹、檞寄生花環與格魯吉雅耶誕樹為圖案主題，搭配優雅白瓷與英式花邊點綴，營造漫天白雪的耶誕樹景，加上季節餐點，瀰漫著濃厚的歐陸過節風情，銀白色圖案點綴盤中，既是主角也是配飾，讓整體午茶時光更添詩意。

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

午茶的甜點與鹹點，則分別以Wedgwood「銀白聖誕」系列與象徵北歐玻璃屋的水晶盒裝盛，共有各4款餐食，甜食包括馬卡龍、慕斯與巧克力塔，最後是猶如銀河行星一般的櫻桃白蘭地巧克力，精巧到捨不得入口；鹹食則有奶油起司、西班牙辣腸、烤無花果與起司球，另可搭配6種調酒或熱飲，即起至明年1／3前提供，雙人下午茶售價1,800元。

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

Wedgwood「銀白聖誕」系列餐具也於近期限時限量開賣，另推出藍白聖誕倒數日曆禮盒，仿照傳統英國格魯吉亞風格連排別墅的外型，再搭配品牌的經典藍色，從12月1日起至24日，每天都能打開一格發現內藏的耶誕樹吊飾，讓今年的居家裝飾添上驚喜感。

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

年末另一個討論度高的節慶還有萬聖節，法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET，也推出2020限量上市的萬聖節系列，包括有南瓜、貓頭鷹、貓咪與月亮造型的醬料盤，呈現出優雅童趣，可愛的形象很適合有小孩的家庭，還有南瓜造型的烤盅、木托盤與琺瑯鑄鐵鍋讓粉絲們收藏。

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

▲居家餐瓷推計季節系列。（圖／記者蔡惠如攝、LE CREUSET提供）

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關鍵字：

Wedgwood, W Taipei, 聯名, 下午茶, 午茶, 居家, 餐瓷, LE CREUSET
fashion.net

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