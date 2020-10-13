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說・流行／Marc Jacobs「雙頭熊熊」系列登台　藝術潮T、超Ｑ配件很好入手

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▲HEAVEN A11快閃店，雙頭熊熊背包近看好Q。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／專題報導

先前曾為大家介紹過的Marc Jacobs全新支線HEAVEN天堂系列，在設立不久後也登陸台灣與國外同步販售，即日起～11／15於台北新光三越A11快閃登場，而在這之前，凍齡女神許路兒與模特Angelina（陳怡安）早已率先上傳HEAVEN首波系列穿搭照，兩人都無法抵擋「雙頭熊熊」背包的可愛魅力，服裝上童趣的圖案既可愛又帶些衝突感與獵奇特質，展現個性美式街頭風格，與Marc Jacobs主線商品做出明顯的區別，更為年輕潮流，且價位相比下也更好入手。

▲Marc Jacobs Heaven。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs全新支線HEAVEN登陸台灣。（圖／品牌提供）

▲MJ Heaven系列穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲MJ Heaven系列穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲許路兒、Angelina示範HEAVEN系列穿搭，兩個人超愛招牌「雙頭熊熊」背包。Angelina熊熊白T，NT＄3,690。（圖／翻攝自IG@lurehsu、@an9lina）

設計師Marc Jacobs認為「天堂」就如同品牌一樣，是一個充滿矛盾的詞彙，繼蘊含者悲傷也是希望的象徵，因此他常運用「天堂」來形容美麗且非凡的事物。在全新的HEAVEN支線系列裡，Marc Jacobs廣邀新世代各領域的藝術創作者參與設計，因為他們正是最熟悉90年代至00年代所有流行文化，與最具有個人想法的一群人，幫助Marc Jacobs將值得被發掘的次文化予以整合。

▲MJ Heaven快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲MJ Heaven快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲雙頭熊熊後背包，NT＄14,900、雙頭熊熊小吊飾，NT＄2,890、雙頭熊熊小錢夾，NT＄1,890。（圖／記者王則絲攝）

作為HEAVEN標誌LOGO的「雙頭熊熊」靈感來自1998年《迷茫和困惑》雜誌中照片，代表了幾個重點意涵，包括最主要的跨性別意象、顛覆、矛盾、混沌和迷幻白日夢⋯⋯等元素，也象徵Marc Jacobs的多面性格、衝突與叛逆的個性。HEAVEN首波系列裡「雙頭熊熊」背包便是最招牌的一項單品，縮小版的吊飾也很可愛，並大量出現在服裝、配件上。

▲Marc Jacobs Heaven。（圖／品牌提供）

▲科技感Daisy印花圖騰單品，內搭上衣NT＄4,690、裙子NT＄8,690。（圖／品牌提供）

HEAVEN系列的設計圖騰包括了從品牌知名香水Daisy延伸而來的科技感印花、孤單的兔子、街頭感的彩色海星和青蛙腳印，逗趣可愛富有街頭感。

而許路兒、Angelina示範的「瘋狂Daisy」塗鴉則是出自紐約藝術家Chris Cadaver之手；「蘑菇上的青蛙」則為洛杉磯雕刻家Alake Shilling為HEAVEN所設計的圖案；日本插畫家Eri Wakiyama為此系列設計了「泡芙感LOGO」；紐約設計師Rob Engvall筆下溫馨童趣的小男孩圖像「Sweet Boy」也躍上HEAVEN的T恤單品。

▲MJ Heaven系列穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲MJ Heaven快閃店。（圖／記者王則絲攝）

▲（左）瘋狂Daisy圖案毛衣背心NT＄8,990、（右）雙頭熊熊綠色連帽外套NT＄8,990。（圖／翻攝自IG@an9lina、記者王則絲攝）

▲Marc Jacobs Heaven。（圖／品牌提供）

▲泡芙字體Marc Jacobs LOGO T 恤，NT＄3,290。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs Heaven。（圖／品牌提供）

▲孤單的兔子衛衣NT＄12,900。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs Heaven。（圖／品牌提供）

▲（左）電影《TOTALLY F***ED UP》毛衣NT＄9,690。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs Heaven。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs Heaven。（圖／品牌提供）

▲HEAVEN天堂系列快閃店即日起～11／15於台北新光三越A11登場，如同少女房間的陳列概念，每一個角落都超好拍，近日品牌也預告下一波快閃地點將選在新竹大遠百。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

說流行, Marc Jacobs, MJ, HEAVEN, 天堂, 雙頭熊熊, 快閃店
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