看完好燒！跟著屏屏的「百褶裙公式」　搭對單品不出錯

於去年冬日掀起一股熱潮的「百褶裙」，憑藉優雅又自帶層次感的裙襬設計，迅速霸佔許多女孩心目中的必備單品之一，而 2020 這股熱潮依然持續延燒，尚未擁有百褶裙的你是時候該為自己的衣櫃增添一件不可或缺的秋冬單品了！隨著「百褶裙富翁」 KOL 屏屏的日常穿搭公式，氣質而不失率性的百褶裙你絕對也能輕鬆駕馭！

▍公式一：西裝外套+百褶裙

最經典當然也是最不易出錯的穿搭公式！由於百褶裙特殊的裙襬設計，會使其相較穿著其餘裙款更顯臀型，時常讓臀圍較寬的女孩因此打退堂鼓，然而若與西裝外套相互搭配，不但可以凸顯視覺上的層次感，更進而修飾原先令人在意的臀型，使百褶裙從原先略微顯胖的地雷款式，瞬間轉化成足以展現優雅氣質的必備單品。

▍公式二： 長版上衣+百褶裙

與公式一有異曲同工之妙的公式二，同為透過具一定長度的上衣以達成修飾臀型的效果，然而兩者最大的不同是，與西裝外套的搭配時常會略顯正式與成熟，進而降低百褶裙的出場率，但若以長版上衣取而代之，不但依舊能保持顯瘦的原則，也同時散發一股格外溫柔的休閒感，推薦給百褶裙新手輕鬆入門的穿搭公式！

▍公式三： 百褶裙+球鞋

透過屏屏平時分享的百褶裙穿搭中，不難發現她多數時候是穿著有跟的靴子，以凸顯身材比例與女人味，然而有時出奇不意的透過球鞋進行搭配，不但絲毫不違和，更意外地使原先較為優雅的百褶裙增添了一股俏皮感，使你一成不便的穿搭中多了一分迷人的反轉魅力！

Dappei 結語 ：

即便每一件基本款百褶裙外型設計都極為相似，然而其剪裁與順身程度依然暗藏不少變化，試圖瞭解自己的身型並多方比較，一起趕在今年秋冬擁有一件屬於你完美版型的百褶裙吧！

文字編輯：Morning 圖片來源：IG@pingping229

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