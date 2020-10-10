fb ig video ETtoday search mobile

看完好燒！跟著屏屏的「百褶裙公式」　搭對單品不出錯

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

文／Dappei

於去年冬日掀起一股熱潮的「百褶裙」，憑藉優雅又自帶層次感的裙襬設計，迅速霸佔許多女孩心目中的必備單品之一，而 2020 這股熱潮依然持續延燒，尚未擁有百褶裙的你是時候該為自己的衣櫃增添一件不可或缺的秋冬單品了！隨著「百褶裙富翁」 KOL 屏屏的日常穿搭公式，氣質而不失率性的百褶裙你絕對也能輕鬆駕馭！

▍公式一：西裝外套+百褶裙

最經典當然也是最不易出錯的穿搭公式！由於百褶裙特殊的裙襬設計，會使其相較穿著其餘裙款更顯臀型，時常讓臀圍較寬的女孩因此打退堂鼓，然而若與西裝外套相互搭配，不但可以凸顯視覺上的層次感，更進而修飾原先令人在意的臀型，使百褶裙從原先略微顯胖的地雷款式，瞬間轉化成足以展現優雅氣質的必備單品。

▍公式二： 長版上衣+百褶裙

與公式一有異曲同工之妙的公式二，同為透過具一定長度的上衣以達成修飾臀型的效果，然而兩者最大的不同是，與西裝外套的搭配時常會略顯正式與成熟，進而降低百褶裙的出場率，但若以長版上衣取而代之，不但依舊能保持顯瘦的原則，也同時散發一股格外溫柔的休閒感，推薦給百褶裙新手輕鬆入門的穿搭公式！

▍公式三： 百褶裙+球鞋

透過屏屏平時分享的百褶裙穿搭中，不難發現她多數時候是穿著有跟的靴子，以凸顯身材比例與女人味，然而有時出奇不意的透過球鞋進行搭配，不但絲毫不違和，更意外地使原先較為優雅的百褶裙增添了一股俏皮感，使你一成不便的穿搭中多了一分迷人的反轉魅力！

Dappei 結語

即便每一件基本款百褶裙外型設計都極為相似，然而其剪裁與順身程度依然暗藏不少變化，試圖瞭解自己的身型並多方比較，一起趕在今年秋冬擁有一件屬於你完美版型的百褶裙吧！

文字編輯：Morning　圖片來源：IG@pingping229

看了好燒！初春穿搭哲學，韓妞的百褶裙再度席捲韓國街頭！

秋冬一週「百褶裙穿搭」！以百褶裙混搭出休閒兼具的日系層次！

Dappei

https://dappei.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Dappei, 搭配, 百摺裙, 穿搭, KOL屏屏
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

丹堤、星巴克國慶連假優惠　買一送一、第二杯半價、75折都在這

丹堤、星巴克國慶連假優惠　買一送一、第二杯半價、75折都在這

「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

高圓圓洋裝微開衩仙氣噴發！　虞書欣「差16歲」撞衫踢到鐵板 許瑋甯曬出背部超性感刺青！公開超嚴格「66飲食法」甩開肉肉身材 皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」，５招學起來 凱特王子妃藍洋裝穿出未來王后氣勢　PK烏克蘭第一夫人不輸陣 2021春夏米蘭時裝週「亮點包包」搶先看　Fendi、BVLGARI最吸晴 楊丞琳露腰秀包8連拍！LOEWE Puzzle讓人心動的5個理由　焦糖色好秋天 《鬼滅之刃》靠墊玩偶Q爆！抱緊炭治郎、枕著日輪刀　辦公疲勞全消

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面