fb ig video ETtoday search mobile

Adidas「洞洞懶人拖」醜出時尚感！穿去健身房、海邊超潮

>

編輯／Emily　圖／翻攝自adidas.com

運動品牌除了球鞋，也積極推出其他鞋款，Adidas先前就推出過後跟挖空的穆勒鞋，也曾與知名造型師Lotta Volkova合作出過高跟涼鞋，這次他們又帶來了一款新的「懶人拖鞋」，馬上在網路引起熱議，圓頭造型類似「布希鞋」，輕便塑膠材質超適合穿去健身房、海邊。

▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）

Adidas推出的「懶人拖鞋」叫做 ADILETTE CLOGS，是以他們家的ADILETTE涼鞋為藍本進行改良，設計出全新的CLOGS（木屐）鞋款。整體使用輕便、防水的塑膠材質製成，整雙鞋一體成型，鞋頭是圓圓的形狀，有許多洞洞能讓雙腳透氣，鞋底是符合腳部輪廓的EVA鞋墊，穿起來舒適度滿分。

▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）

▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）

「懶人拖鞋」上面當然有Adidas最具代表性的「三條線」，共推出黑、白兩色，白色款搭配黑線條，黑色款則配上銀線條，兩種顏色都各有特色。雖然這雙鞋主要是講究方便、好穿，造型還是「醜」得很時尚，不管是隨意套在腳上或穿去運動，都能展現潮流感。這雙鞋售價美金45元（約台幣1,290元）。

▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）

▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）

▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）

▲adidas懶人拖鞋。（圖／翻攝自adidas.com）

現在的拖鞋除了舒適更要有型，洞洞鞋品牌Crocs最近就宣布要和歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的品牌drew house合作，推出聯名鞋款，目前透露的照片可以看到，鮮豔的黃色洞洞鞋上有小熊、笑臉、彩虹等裝飾小物，讓粉絲們看了很期待，目前預定10月13日會在美國正式登場。


 

►喜新也要戀舊！盤點六雙「經典藍」鞋款秋冬必備

►試．開箱／樂高與adidas 聯名鞋曝光！超萌「積木鞋釦」每天換花樣

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

adidas, 愛迪達, 懶人鞋, 拖鞋
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心 倒入飲料就出現字！日本爆紅「透明玻璃杯」　破40萬讚跪求量產 全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女 專訪／《康熙》製作人B2租屋只為放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」決定收手？ 整個廁所都是我的伸展台！「尿尿小童扭蛋」神還原鐵達尼號 「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚 日網友公開通訊軟體告白秘訣！　「晚上傳訊息」成功率大增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面