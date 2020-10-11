Adidas「洞洞懶人拖」醜出時尚感！穿去健身房、海邊超潮

編輯／Emily 圖／翻攝自adidas.com

運動品牌除了球鞋，也積極推出其他鞋款，Adidas先前就推出過後跟挖空的穆勒鞋，也曾與知名造型師Lotta Volkova合作出過高跟涼鞋，這次他們又帶來了一款新的「懶人拖鞋」，馬上在網路引起熱議，圓頭造型類似「布希鞋」，輕便塑膠材質超適合穿去健身房、海邊。

Adidas推出的「懶人拖鞋」叫做 ADILETTE CLOGS，是以他們家的ADILETTE涼鞋為藍本進行改良，設計出全新的CLOGS（木屐）鞋款。整體使用輕便、防水的塑膠材質製成，整雙鞋一體成型，鞋頭是圓圓的形狀，有許多洞洞能讓雙腳透氣，鞋底是符合腳部輪廓的EVA鞋墊，穿起來舒適度滿分。

「懶人拖鞋」上面當然有Adidas最具代表性的「三條線」，共推出黑、白兩色，白色款搭配黑線條，黑色款則配上銀線條，兩種顏色都各有特色。雖然這雙鞋主要是講究方便、好穿，造型還是「醜」得很時尚，不管是隨意套在腳上或穿去運動，都能展現潮流感。這雙鞋售價美金45元（約台幣1,290元）。

現在的拖鞋除了舒適更要有型，洞洞鞋品牌Crocs最近就宣布要和歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的品牌drew house合作，推出聯名鞋款，目前透露的照片可以看到，鮮豔的黃色洞洞鞋上有小熊、笑臉、彩虹等裝飾小物，讓粉絲們看了很期待，目前預定10月13日會在美國正式登場。

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