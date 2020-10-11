初秋忽冷忽熱沒在怕！3樣單品混搭「洋蔥式穿搭」　每天美美出門

文／Dappei

讓人又愛又煩的秋天來臨了！白天熱到冒汗，稍晚卻吹起療癒偏涼的微風，若穿搭沒有做好準備，一不小心溫差就帶來煩人的感冒，好好學會洋蔥式穿搭，面對忽冷忽熱的秋天就不再感到心煩，運用 3 樣單品輕鬆搭出多種魅力，搭黨趕緊筆記！

/ 西裝外套



面對早晚溫差大的秋天，西裝外套是上班女孩的好夥伴，可正式可休閒的搭配，輕鬆應對多種場合，同時也能夠適應溫差的改變，通常西裝外套會有一點厚度，女孩要記得內搭必須選擇輕薄為主，在冷氣房和晚上時將外套穿上，其他時間則以輕薄上衣為主。

/ 背心搭配

洋蔥式穿搭其中搭編最愛的就是背心搭配，能夠應用在多種風格變化上，且每種風格都能夠鮮明展現，選擇亮色系時能夠讓視覺顯得輕盈活潑，選擇顏色時能夠和身上的配件相同色系，讓視覺集中有更加亮眼的效果。

另外若是要走氣質小女人的路線，可以選擇長洋裝和深色背心搭配，背心除了製造層次同時也能夠平衡碎花感，打造具有魅力的氣質。

/ 襯衫層次

不出錯的純白搭配，清爽感非常適合帶有微涼的天氣，想要走中性感的女孩，率性的中寬褲不強調線條，搭配寬鬆版型格紋襯衫，就像小男孩一樣俏皮可愛，和寬帶涼鞋搭配展現讓人喜愛舒適的零距離感。

Dappei 結語：

面對忽冷忽熱的秋天，大家都要注意不要感冒啦！善用洋蔥式穿搭，熱的時候輕薄預防中暑，涼的時候外套預防著涼，學會三種單品變化搭配，讓入秋的每一天都能美美出門！

文字編輯：Dora

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