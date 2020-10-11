fb ig video ETtoday search mobile

初秋忽冷忽熱沒在怕！3樣單品混搭「洋蔥式穿搭」　每天美美出門

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

文／Dappei

讓人又愛又煩的秋天來臨了！白天熱到冒汗，稍晚卻吹起療癒偏涼的微風，若穿搭沒有做好準備，一不小心溫差就帶來煩人的感冒，好好學會洋蔥式穿搭，面對忽冷忽熱的秋天就不再感到心煩，運用 3 樣單品輕鬆搭出多種魅力，搭黨趕緊筆記！

/ 西裝外套

面對早晚溫差大的秋天，西裝外套是上班女孩的好夥伴，可正式可休閒的搭配，輕鬆應對多種場合，同時也能夠適應溫差的改變，通常西裝外套會有一點厚度，女孩要記得內搭必須選擇輕薄為主，在冷氣房和晚上時將外套穿上，其他時間則以輕薄上衣為主。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 背心搭配

洋蔥式穿搭其中搭編最愛的就是背心搭配，能夠應用在多種風格變化上，且每種風格都能夠鮮明展現，選擇亮色系時能夠讓視覺顯得輕盈活潑，選擇顏色時能夠和身上的配件相同色系，讓視覺集中有更加亮眼的效果。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

另外若是要走氣質小女人的路線，可以選擇長洋裝和深色背心搭配，背心除了製造層次同時也能夠平衡碎花感，打造具有魅力的氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 襯衫層次

不出錯的純白搭配，清爽感非常適合帶有微涼的天氣，想要走中性感的女孩，率性的中寬褲不強調線條，搭配寬鬆版型格紋襯衫，就像小男孩一樣俏皮可愛，和寬帶涼鞋搭配展現讓人喜愛舒適的零距離感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dappei 結語：

面對忽冷忽熱的秋天，大家都要注意不要感冒啦！善用洋蔥式穿搭，熱的時候輕薄預防中暑，涼的時候外套預防著涼，學會三種單品變化搭配，讓入秋的每一天都能美美出門！

文字編輯：Dora

2020 秋冬流行色非它莫屬！中性質感「橄欖軍綠」4 個穿搭提案，帶出你的帥氣時髦感！

入秋換季必備！用「拿鐵色穿搭」迎接溫柔天氣，讓妳舉手投足都能夠知性優雅！

Dappei

https://dappei.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 洋蔥式穿搭
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心 倒入飲料就出現字！日本爆紅「透明玻璃杯」　破40萬讚跪求量產 專訪／《康熙》製作人B2租屋只為放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」決定收手？ 全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女 整個廁所都是我的伸展台！「尿尿小童扭蛋」神還原鐵達尼號 日網友公開通訊軟體告白秘訣！　「晚上傳訊息」成功率大增 「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面