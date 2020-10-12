包．開箱／劇播完還在燒！　徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

▲《雖然是神經病但沒關係》劇終還在燒的Jimmy Choo迷你水桶包，秋冬必備絲絨材質，開箱仔細看 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安 ／台北報導

韓星徐睿知因出演《雖然是神經病但沒關係》人氣高漲，雖然劇終，但是戲裡出現的行頭依舊熱度不減，隨著時序入秋，這次《ET FASHION》包開箱主角就是大勢的Jimmy Choo迷你水桶包，它有個可愛的名字「Bon Bon」，搭配華麗絲絨與圓弧手柄，銷魂特質讓人看一眼就不自覺想掏出錢包！

▲Jimmy Choo迷你水桶包療癒的緞面布料，在秋冬晉升夯包行列，NT$64,400。（圖／翻攝自官網）

其實「水桶包」耐裝的本質很難與華麗畫上等號，但是「Bon Bon」成功辦到了，在夯劇《雖然是神經病但沒關係》中短短露面就引發高詢問度，這款Jimmy Choo迷你水桶包憑藉獨特的緞面布料，營造出秋冬必備的絲絨觸感，上手療癒之餘，隨著皺褶變化產生不同曲線，更是耐看至極。

▲金屬鏈條末端注入了流蘇元素更是奢華象徵 。（圖／記者鮑璿安攝）

為了彰顯奢華氣息，Bon Bon在手柄處運用閃亮水晶點綴，完美消化提把的實用與華麗，不論手提或是放在一旁都相當吸睛；另一大亮點，就是以抽繩打造的開口設計，一拉則開之外，金屬鏈條末端注入了流蘇元素，細看便能發現品牌Logo刻印其中，細節處呈現貴氣感。開袋之後，雖是嬌小手提包，內在卻相當能裝，可容納一般手機、錢包、卡夾等物品，最後拉緊抽繩，又回歸於奢華的包款。

▲《雖然是神經病但沒關係》中徐睿知以黑白套裝搭配金黃色包款出鏡。（圖／翻攝自官網、劇照）

在《雖然是神經病但沒關係》中，飾演高文英的徐睿知則以黑白套裝搭配金黃色包款出鏡，成為全身造型中的點睛之筆，而Bon Bon也提供黑色、淺灰色等豐富日常搭配，遊走於正式與休閒場合，上手立馬增添氣場，絕對是秋冬時節的最佳配件之一。

►包・開箱／CHANEL秋冬夯款「絲絨枕頭包」！鑲滿金扣雙C超難抗拒



►包・開箱／舞王Rain示範「賈姬包」男生背也超好看！迷你Size萌翻少女心



►包・開箱／BURBERRY Pocket包高顏值可甜可鹹 女神們通通背起來