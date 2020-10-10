「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心

日常對話中，你是不是常常聽到這種回應：「別再糾結了，那對你沒有任何幫助。」、「往好的方面想想看吧。」、「雖然不好聽，但他也是為你好啊。」、「你是不是太敏感了啊？」、「越是這樣，你就應該越努力啊。」

為何我們知道那是再正確不過的道理，但聽聞時總不是滋味，甚至有被指責的感覺？



因為我們都希望自己的痛苦能被好好對待。





沒有察覺到這種心情，只把重點放在表面的抱怨上，就是讓我們的回應失去溫度的最大原因。因此，面對他人的痛苦，我們也常常不曉得該怎麼回應，「不想說這些話，但還能說什麼呢？」



「如果當時能夠好好回話，是不是就能得到真正的安慰呢？」

用三句話的時間表達共感力，瞬間拉近關係

《好好回話，開啟好關係》一書作者鄭惠信為精神科醫師，曾與一萬兩千多顆心對話。她將三十多年累積的經驗與功力濃縮為三句話，並提出許多諮商案例，實際展示奇蹟般的效果。

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如果能深刻了解這三句話的真正意義以及使用方式，就能幫助你找到人生中的溫暖依靠，建立成熟的好關係。



1. 傳達「你是對的」的訊息，是支撐對方的力量



一個人不會沒來由生氣，也不會沒事憂鬱。所以無論如何，都必須先肯定他們的心情。「你是對的」代表著「我無條件相信你的感受，我會站在你這邊」，是一股穩穩撐住對方的力量。



2. 提問「你的心情怎麼樣」關心對方的內在感受



開始一段對話時，可以先邀請對方說出個人心情和感受。看似不起眼，卻是一句關心對方存在本身而非外在身分的問候。當存在被關懷與關注時，提問前後的對話內容也將出現顯著差異。



3. 以「原來你是這樣想的啊」來回應對方的心情



在「對方有對方的想法和情緒，我也有我的」的前提下理解對方，與此同時，我也掏出自己的心情和感受，與他一起分享、交流。從此開始，才是一段成熟關係的起點。

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 上午 6:30 張貼



【隨堂測驗】

Q：你的孩子因為打人，被老師罵了一頓，不知該如何安慰他？



A：「被老師罵很不好受吧。你會打人肯定有你的原因吧，是為什麼呢？」

→說任何話之前，必須先好好傳達「你是對的」的訊息給孩子，再來處理後續。



Q：面對完全不認識的陌生人，不知該如何打開話題？



A：「最近你的心情怎麼樣？」

→用關心個人心情的話語做為開場白，不僅可以聊到近況，也可以深入了解對方。



Q：對痛苦到想去死的朋友，不知道該如何調解他的煩惱？



A：「原來你是這麼難過，難過到想去死了啊。」

→不必急著想緩解，而是先承認對方的感受和心情是真實的，再與他分享你的感受。



不認同對方的行為時，還要假裝認同嗎？



但是，從頭到尾點頭同意對方的話，就是同理嗎？不認同對方的行為時，也要假裝認同嗎？



答案是兩者皆非。人的心情永遠是對的，但引發的行為則不一定。



大家都是受過傷的人，當明白你我都是必須同時受到尊重、獲得同理的獨立存在後，就不會有情緒勞動或濫情的情況發生。

在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 21 日 上午 4:41 張貼

說到底，你該成為的不是和所有人相處融洽的人，而是「認知到自己對情況了解有限，並且最能優先保護自我」的成熟大人。當你成為成熟的大人，成熟關係也將隨之而來。



作者曾多次在第一線現場親眼見到，真誠的行動和態度所帶來的療癒效果，比專家的理論更有效。僅僅只是「好好回話」，就能有溫暖他人的力量，最終更能體會到：通過「被他人看見」，自己才能清晰看見「自我存在」，那將幫助你在自己的人生或與他人的關係中，都邁向更好的階段。

來源：采實文化《好好回話，開啟好關係》 作者/鄭惠信



※BY YOYO SU

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