東森自然美攜手工研院　探究肌膚檢測大未來

▲東森自然美董事長廖尚文(左)與工研院產科所所長蘇孟宗(右)代表東森自然美與工研院產研所簽約，將共同投入研究肌膚大數據。（圖／東森自然美提供）



消費中心／綜合報導

東森自然美導入AI大數據科技，引領美容生技產業升級，率先投入肌膚大數據的研發，與工研院產研所簽約共同投入，研究肌膚大數據大未來。

東森集團總裁王令麟表示，美容產業太傳統，需要升級，所有產業都要往科技AI接軌，東森過去投入大數據，在零售上已經看到運用的良好成果，東森自然美也要升級到智能美容的領域，發展更多劃時代的商模運用，東森自然美有長年累積的肌膚大數據資料，透過肌膚檢測，了解亞洲女性的肌膚變遷，面對哪些肌膚問題，並研擬對策。

▲東森自然美董事長廖尚文表示，希望借重工研院長期與產業合作的經驗，協助東森自然美於美容SPA業的服務更加精進，也期許未來台灣美容業，從傳統美容服務轉型為智能美容服務。

東森自然美廖尚文董事長：「東森很榮幸與工研院產業科技國際策略發展所共同投入肌膚大數據領域的研究，工研院是國家級研發單位，囊括台灣各領域專家、學者，研究、實驗與商業運用化首屈一指的研究機構，本次委託工研院肌膚檢測評估案，希望借重工研院長期與產業合作的經驗，協助東森自然美於美容SPA業的服務更加精進，也期許未來台灣美容業，從傳統美容服務，轉型為智能美容服務」。

▲工研院產科所蘇孟宗所長表示，東森自然美擁有30多萬張膚質檢測的資料，是具備發展肌膚大數據資料庫的最佳選擇合作對象。

東森自然美過去累積32萬張肌膚檢測照片，結合AI大數據科技，未來將運用在商品開發及美容SPA精準服務，東森自然美堅持優質產品開發，也投入科技與生技研發，近來獲獎連連，先獲3項亞太BIO健康生技大獎，2項國家品牌玉山獎，及「第二十屆十大傑出企業金峰獎」，東森自然美將打破過去美容SPA封閉式經營，全面擴大經濟規模化，成為全球美容生技產業領頭羊。

「東森自然美」堅持「人證、物證、科學做見證」，產品研發顧問團隊來自哈佛、台大、成大、弘光博士級專家團隊，東森集團總裁王令麟延續「東森嚴選」的精神與高標準，產品堅持親身體驗使用之外，每項產品上市前還經過百人以上測試，確保產品為優良品質才會面市。不僅獲得醫界、學界認可，近日「東森自然美」品牌更榮獲玉山獎「傑出企業」，獲得國家級肯定，也憑「自然美暢美力益生菌」，以內服提升外補，兼顧消費者的美麗與健康，幫助腸道健康、肌膚才更美麗拿下「最佳產品」獎。

東森自然美始終致力於天然護膚美容產品及保健食品的研發與行銷，除此之外也做到社會回饋，於疫情期間關懷第一線辛勞的醫護人員，捐贈出價值超過3千萬的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》呵護醫護人員的口罩肌。為照顧更多愛美的女性，更投入5,000萬大舉升級打造最高規格生技研發中心，加入分別來自哈佛、台大、成大、弘光科大等博士級專家學者組成的超強專業顧問團，定期舉辦顧問團產學高峰會，由各界頂級的顧問專家與東森自然美共同研討、精進產品、技術與服務的升級。