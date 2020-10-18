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外國人跟你說「We’re all Gucci」的意思是？3句「讚爆」的英文俚語學起來

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常看歐美青春校園影集的朋友，應該常聽到劇中年輕角色把「lit」掛在嘴邊，這個英文俚語代表「很酷、很棒」的意思。本週Vogue雙語讀時尚帶大家認識另外三個Z世代族群口中的「讚爆」同義字；除了lit之外，下次追劇時如果聽到以下這些俚語，再也不怕有聽沒有懂了！

首先，先帶大家了解 lit 的用法

lit 這個字原本是 light 的過去式及過去分詞，表示「點燃、照亮」的意思。後來常常被用在口語中，表達某件事「很火、很酷、很讚」。它的意思跟 cool 很類似，但又更強調某事物是當下很流行、很熱門的意思。

The homecoming party was lit last night.
昨晚的校友會派對很讚。

Have you checked out Jay Chou's new album? His songs are lit!
你有聽周杰倫的新專輯嗎？他的歌超讚！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／© Designed by rawpixel.com）

以下這些俚語也代表「很讚」！

snatched

英文俚語中on fleek代表「超棒的、美呆了」，而 snatched 就是它的進階版，用來形容「人很完美、事情很到位」。

Lady Gaga’s outfit for the concert was snatched! Everyone was attracted to it.
女神卡卡演唱會的服裝超狂！每個人都被它吸引了。

A：What do you think of my makeup and outfit? It’s my first date with Allen.
你覺得我的妝容跟穿搭怎麼樣？這是我跟 Allen 的第一次約會。

B：Don’t worry. Your makeup and outfit are snatched.
不要擔心。你的妝容跟穿搭都美呆了。

 
 

Gucci

Vogue讀者很熟悉的Gucci 除了是義大利精品品牌名稱，也代表著「高品質、時尚、潮流」的地位。因此Gucci 也被用來形容某個東西是「很時尚、很令人覬覦的」。另外，因為它的發音跟 good 很類似，所以也可以用來表達「很棒、很好」的意思。

A：I heard that you and your boss had a fight during the conference.
我聽說你跟你的老闆在會議時吵架。

B：That’s not true. We’re all Gucci.
那不是真的。我們很好。

That new theater is extremely Gucci. You can watch movies on a massage chair.
那家新的電影院超高級。你可以坐在按摩椅上看電影。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

savage

這個字原本是「兇猛的；野性的」，後來在網路上被拿來形容某件事或某個人非常的酷，或是很瘋狂、不受拘束的，也就是口語中說的「很狂」的意思，也可以當名詞表示「很狂的人」。

John partied all night before the final exam. He's a savage!
John 期末考前還整夜狂歡。他真的很狂！

The diver dove down to some 30 meters in one breath. That was savage!
潛水員一口氣下潛約 30 米。真的很狂！

資料來源：希平方 線上學英文
※BY VAV LIN

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

英文好也不一定懂！ 2020最新流行俚語一次學

Vogue雙語讀時尚／用英文聊健身！突破減肥停滯期：30分鐘的重訓運動還是60分鐘的有氧訓練更有效？

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, Vogue英文, 英文, 學習英文, 英文俚語
fashion.net

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