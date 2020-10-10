fb ig video ETtoday search mobile

專訪／《康熙》製作人B2租屋只為放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」決定收手？

>

記者王則絲／專訪

台灣知名綜藝節目《康熙來了》製作人B2（本名：陳彥銘）除了忙於幕後工作之外，同時還是位堪稱瘋狂的資深潮品收藏家，今日《ET FASHION》獨家帶大家直擊B2於台北南港區專門擺放收藏品的租屋處，一睹驚人的「錢堆」，B2坦言自己這五年內很誇張，「壓力大就想買東西。」絕對花超過一、兩百萬，不過在今年初閃婚也順利誕下一子後，他表示最近真的比較少買，笑稱：「我覺得生小孩是收手的好方法。」

▲製作人B2陳彥銘專訪。（圖／記者張慶輝攝）

▲B2專門租下一戶公寓來放置收藏品。（圖／記者張慶輝攝）

B2這次接受《ET FASHION》專訪，聊聊關於收藏各種潮品、玩具的心路歷程，在到處收購、排隊、抽籤全球限量潮流單品的這條路上已超過10年以上，B2的興趣很廣泛，不只是喜歡像KAWS、Supreme、BAPE⋯⋯這些品牌，他也提到：「對小東西最沒有抵抗力。」所以玩具同樣是他的收藏品大宗，尤其是有關小時候最愛的聖鬥士周邊，看到就會想買。

另外，隨著年紀增長，B2漸漸轉往投資畫作，買來看了賞心悅目、能適時調劑身心，等時間差不多了再轉手賣掉賺一筆，這也是他在瘋狂爆買之中漸漸悟出能減輕罪惡感與負擔的方法。

▲製作人B2陳彥銘專訪。（圖／記者張慶輝攝）

▲B2最一開始迷上收集的東西就是「球鞋」。（圖／記者張慶輝攝）

今年已經42歲的B2，將時間倒回到小時候，他回憶：「小時候太少買得到球鞋，學校還規定只能穿白色的鞋。」所以長大之後抱持著「圓小時候夢想」的心情開始踏入鞋坑，尤其特別喜歡籃球，所以只要有關喬丹、Kobe的鞋都買，這就是B2開始當收藏家的契機。

▲製作人B2陳彥銘專訪。（圖／記者張慶輝攝）

▲一整個租屋處裡擺滿了收藏品，還有一堆未拆封的新戰利品，但其實都還只是冰山一角而已，令人歎為觀止。（圖／記者張慶輝攝）

最近三、四年B2在北京工作，壓力非常大，買這些能讓自己開心的小東西對他來說特別能療癒身心，「我覺得是一個工作上很好的調劑方法。」目前還有多達15箱東西運不回台灣，但相對的開銷也很可觀，B2坦言：「這五年內比較誇張，因為工作壓力太大，花超過一兩百萬有。」今天鏡頭帶大家看到租屋公寓裡所擺放的收藏，還只是冰山一角，不到三分之一，但是數量已經非常驚人。

▲製作人B2陳彥銘專訪。（圖／記者張慶輝攝）

比起精品，B2更愛買潮品，他自豪分享到：「我Supreme收超多，Supreme跟每個品牌聯名都很有特色，就是很有趣。」除了買超多Supreme的衣服之外，B2特別喜歡以下照片中這些小東西，不管是多麼怪奇的聯名商品，他都能替它們找到用處，即使是不拆開使用也開心，其中不乏一些令人感到莫名的小物，包括Supreme導演椅、胡桃鉗、桌球拍、啞鈴、水槍和碗⋯⋯這些都算堪用，但是就連夾鏈密封袋、線香、2G手機和便條貼都有，著實令在場所有人都大開眼界了。

▲B2 Supreme收藏。（圖／記者王則絲攝）

▲B2 Supreme收藏。（圖／記者王則絲攝）

▲B2 Supreme收藏。（圖／記者王則絲攝）

▲B2的Supreme收藏，且並不是全部。（圖／記者王則絲攝）

▲B2。（圖／翻攝自B2 IG）

▲Supreme折疊椅、海灘椅，包括B2受訪坐的導演椅也通通是Supreme的。（圖／翻攝自IG@b2_studio）

潮品收藏中KAWS與Supreme可說是並列第一，一開始KAWS推出的所有公仔B2全部都收，但是後來產量增加，B2決定開始脫手，受訪之前早已賣出一大半，剩下的數目依然可觀。因此B2開始慢慢轉而收藏畫作居多，就像許多男人上了年紀之後愛收藏手錶一樣，他則是選擇收藏有價值的畫作，現在最得意的收藏就是村上隆的小叮噹畫作，近期更靠轉手賣出Mr.Doodle的畫賺了七、八萬元，「好不容易存到一筆錢我不會去買錶，我去買畫。」

▲製作人B2陳彥銘專訪。（圖／記者張慶輝攝）

▲製作人B2陳彥銘專訪。（圖／記者張慶輝攝）

▲B2的KAWS收藏以及村上隆小叮噹畫作收藏。（圖／記者張慶輝攝）

問及結婚之後，老婆是否會因為B2的豪買收藏而生氣，但是原來B2的老婆也非常愛買東西，一開始就沒有被這些海量的收藏品給嚇到，因此完全不管他。反而是在今年喜獲孩子之後，讓B2有了收手的念頭，「突然發現奶粉好貴，開始大量把畫賣掉。」還開玩笑說道：「為了小孩放棄了人生、放棄了睡眠。」但是本性依舊，如果Supreme出了嬰兒車當然會立馬購入，身為B2的小孩嬰兒車也要夠潮才行，現在使用的AIRBUGGY X APE的迷彩嬰兒推車也很有看頭，僅限量15台而已，「已經卯起來推了。」

▲B2。（圖／翻攝自B2 IG）

▲限量15台的AIRBUGGY X APE迷彩嬰兒推車。（圖／翻攝自IG@b2_studio）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

專訪, B2, 康熙製作人, 陳彥銘, 潮流, 收藏家, 玩具, Supreme, Kaws
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

丹堤、星巴克國慶連假優惠　買一送一、第二杯半價、75折都在這

丹堤、星巴克國慶連假優惠　買一送一、第二杯半價、75折都在這

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」，５招學起來 高圓圓洋裝微開衩仙氣噴發！　虞書欣「差16歲」撞衫踢到鐵板 許瑋甯曬出背部超性感刺青！公開超嚴格「66飲食法」甩開肉肉身材 2021春夏米蘭時裝週「亮點包包」搶先看　Fendi、BVLGARI最吸晴 雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！588元讓乾荒退散　還能按摩變嫩肌 12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴 是普妹但超多人追　5種方法讓吸引力大增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面