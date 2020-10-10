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孔劉、尹恩惠重溫《咖啡王子》吻戲害羞到遮臉！兩人曝不結婚原因

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睽違13年由孔劉、尹恩惠主演的《咖啡王子一號店》終於回歸了！MBC 青春紀錄片《再次二十歲》第二季聚集了這部經典浪漫喜劇的主演，時隔多年，孔劉、李善均、金材昱、金東旭都各自成為戲劇電影一線男星，也讓這次聚首更別具意義。在24日播出的節目中，其中一段是孔劉和尹恩惠一起重看當時在劇中的激吻戲，果然兩人超害羞，孔劉用手捂著臉外還驚呼出聲，並爆料尹恩惠邊吻邊掀他衣服的動作根本不在劇本裡！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／翻攝自YouTube @MBClife，下同）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

看到自己演出激吻戲，兩人都超害羞。接著孔劉說：「你看那影片，恩燦把我的衣服掀起來，但那根本不在劇本裡～」尹恩惠聽到笑著為自己叫屈：「那場戲在劇本裡根本什麼都沒寫呀！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

此外節目上今年尹恩惠也問41歲的孔劉到底什麼時候才結婚？孔劉卻說：「不是不結婚，而是可能錯過了時機。」並反問36歲的尹恩惠相同問題，女生則回應還想多努力工作，孔劉則回應：「就像恩燦一樣有野心嗎？恩燦不是拋棄我去留學了嗎？！」

 ※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

孔劉 孤獨又燦爛的巨蟹男緋聞絕緣體？從《熔爐》來看男神演變史

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 孔劉, 尹恩惠, 咖啡王子一號店, 韓劇
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