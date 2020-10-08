瘦子不靠卡地亞「泡妞」　真心誠意感動女友

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）明起至11日於華山文創園區舉辦全球首場「Pasha de Cartier探索自我」特展，今先邀王柏傑、莫允雯、瘦子E.SO與曾之喬看展，每位都戴上Pasha新錶亮相，瘦子直言過去對品牌的印象是「泡妞」，感覺追女生都要送卡地亞討芳心，是否也用這招追到女友？他搖頭說：「我不需要啦！用的是真心誠意。」問及另一半是否期待他送，他表示：「她看我就好。」大方放閃。

▲瘦子近期是時尚圈寵兒，受邀參觀卡地亞Pasha de Cartier探索自我特展。（圖／記者王蓁蓁攝）

同場的王柏傑見到瘦子，立刻把他想講未來想當饒舌歌手的話吞回去，笑稱還是乖乖當演員，期待拿金鐘或金馬獎，今他佩戴Pasha de Cartier精鋼鍊帶錶，最欣賞一秒就能換錶帶的設計，他表示：「我看到喜歡的精品一定買，不買會後悔。」

▲王柏傑喜歡Pasha腕錶的快拆機制，可一秒錶帶。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲卡地亞活動熟面孔曾之喬性感亮相。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲莫允雯讚Pasha展處處都能拍美照。（圖／記者王蓁蓁攝）

相較於王柏傑的衝動型購物，莫允雯與曾之喬顯得理性許多，會深思熟慮尋找有意義的精品才下手，且皆不會參考另一半的意見，展現絕對的自主性；而兩位愛拍美照的女星逛完「Pasha de Cartier探索自我」特展，直呼太好拍，每個角落都是IG照的絕佳背景。

▲展區中「方中帶圓：成就夢想」以及「圓中帶方：夢想成功」隧道。（圖／卡地亞提供，以下同）



▲Pasha de Cartier 形象大使影音視聽體驗區。

誕生於1985年的Pasha腕錶今年翻新亮相，以方格設計、阿拉伯數字時標、隱藏式錶冠與方形飾釘展現年輕無畏的精神，卡地亞透過展覽與趣味互動裝置，呈現設計精神與完整錶款，此系列同時推出腕錶袖扣盒、菸灰缸、陶瓷托盤三件組與香水能配成套。Pasha展覽開放大眾線上預約免費參觀，預約網址: http://generationpasha.com.tw。

▲Pasha de Cartier錶徑41毫米精鋼腕錶，可從鍊帶換成灰色鱷魚皮錶帶，206,000元。



▲Pasha de Cartier 35毫米精鋼腕錶175,000元，Pasha de Cartier 35毫米玫瑰金鑽錶765,000元。



▲Pasha de Cartier陶瓷托盤三件組，13,200元。

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