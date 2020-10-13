髮禁時代「學生頭」再度流行！剪個日系層次，顯臉小又時髦

文／Dappei

短髮的熱潮持續延燒，2020 更是流行起帶有鹽感的男孩風短髮，耳下短髮造型乍看之下會以為是髮禁時代的學生頭，但仔細看不難發現 2020 的日系短髮更加輕薄，並且髮尾弧度服貼頸部，讓頭形看起來更圓潤又不厚重，不僅能凸顯下巴線條還有減齡效果，不少原本鍾愛長髮的女星也一改以往的造型，紛紛剪成清爽的短髮。

▎極短鮑伯



拋開厚重過時的鮑伯頭，試試日本女孩最愛的「極短鮑伯頭」吧！極短鮑伯最大的特色在於髮尾的「服貼性」！將後腦杓的髮絲層次打低，讓頭型在側面形成漂亮的圓弧狀，既能修飾兩頰的寬顴骨，又能讓臉直接小一號！不管是冷色調的棕色或是原生黑髮都很好駕馭，如果妳看膩了韓系短髮，不妨來嘗試看看極短鮑伯。

（圖片來源：1、2、3）

張鈞甯在《緝魂》中化身重案組刑警，還特別為戲一口氣剪掉長達 20 公分的烏黑長髮，揮別過往的女神形象，染上焦糖橘棕色後更加亮麗。

在 Instagram 查看這則貼文 NingChang（@ningchang0904）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 下午 9:52 張貼

韓國演員高俊熙剪回了她 2015 年爆紅的作品《她很漂亮》劇中的短髮，當年就是因為剪成極短髮，她精緻的臉蛋才得以跳脫出來，簡直是被長髮耽誤的演員啊（笑）。

在 Instagram 查看這則貼文 고준희 GOJOONHEE（@gojoonhee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 22 日 上午 2:55 張貼

▎微捲鮑伯頭

俏麗的層次感再燙個空氣感的微捲，輕鬆營造日系女孩溫順可愛的氛圍，兩側的頭髮讓五官看起來更立體，利用蓬鬆的頭髮轉移視覺焦點，給人巴掌臉的錯覺！不想要看起來太捲可以請設計師燙自然的澎度，回家之後也較方便整理。

（圖片來源：1、2、3）

▎中分流線短髮

不想要剪了短髮就被當學生看待，可以試試中分流線感短髮，長瀏海相較齊瀏海會讓人覺得多一份成熟感，推薦給時髦又幹練新時代女性。長瀏海蓬鬆又帶有空氣感的特性能拉長比例、縮短臉部的長度，達到小臉效果。

（圖片來源：1、2、3）

陳庭妮稍稍將髮尾打薄製造出若有似無的層次感，此外她也常用髮帶做搭配。

在 Instagram 查看這則貼文 Nini Chen♡（@chen_ting_ni）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 6 日 上午 5:41 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nini Chen♡（@chen_ting_ni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 4 日 下午 10:12 張貼

Dappei 結語：

快把「日系短髮」列入必嘗試的髮型之一吧！連女明星都一改以往的長髮，你還在等什麼？找個假日到髮廊換個風格吧！搞不好你就因此找到自己的命定髮型。

文字編輯：Diphylleia

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