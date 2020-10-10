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《鬼滅之刃》靠墊玩偶Q爆！抱緊炭治郎、枕著日輪刀　辦公疲勞全消

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編輯／Emily　圖／翻攝自p-bandai.jp、megahobby.jp

日本動漫《鬼滅之刃》每次推出周邊商品都引起話題，繼之前的壓泡麵公仔、性感內衣之後，日本玩具公司Bandai新推出一款《鬼滅之刃》「電腦靠墊玩偶」來搶錢，抱著可愛的炭治郎、善逸娃娃用電腦也太療癒了，手部還能枕著日輪刀造型墊子，有了它們辦公再辛苦也不會累。

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

《鬼滅之刃》「電腦靠墊玩偶」推出了竈門炭治郎、我妻善逸兩個款式，把兩人做成超萌的大頭娃娃，從髮型到身上的羽織、鬼殺隊衣服都還原度超高，配上水汪汪大眼、Q版五官，讓人看了瞬間融化，玩偶高度約40公分，放在膝上剛剛好，打電腦時抱在懷裡超級療癒，身為粉絲真的必須收藏。

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

除了角色玩偶，還搭配一支日輪刀造型的手靠墊，讓你用鍵盤打字的時候，可以枕在下面。日輪刀的造型很逼真，炭治郎款是黑色、善逸款則有閃電圖案，刀上的刀鍔還可以拆下來，枕起來更舒適喔！這系列售價6,380日圓（約台幣1,725元），官網已開放預訂，2021年2月才會正式發送。

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

喜歡《鬼滅之刃》的話，先前推出過《鬼滅之刃》「麵包造型捏捏樂」的日本MEGAHOUSE公司新出第五彈了，這次的角色有新表情的我妻善逸、嘴平伊之助、胡蝶忍，還有新登場的栗花落香奈乎和胡蝶香奈惠，以及一款隱藏版角色，軟Q的麵包娃娃捏起來好舒壓。這系列一顆850日圓（約台幣230元），預計2021年一月發售。

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃電腦靠墊玩偶。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 抱枕, 靠墊, 炭治郎
fashion.net

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