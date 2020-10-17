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沒人緣的特徵你都中了嗎？日本專家教4招「說話方式」更討人喜歡

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很多人都誤以為，人際關係的好壞，取決於彼此的契合度、立場、年齡和性別。但其實最大的關鍵差異是，說話方式。

世界上有兩種人，第一種是：

．有很多人約
．態度溫和又有趣
．不會給人壓力，經常面帶笑容
．能讓別人開心地為他做事

第二種人則是：

．沒人約
．總是表現出焦躁，讓身邊的人跑光光
．隨時都充滿壓力，緊皺眉頭
．就算求助他人也沒人理會

兩者的差別在於說話方式。即使外在和社會地位完全相同的兩個人，只要說話方式不同，人生就會走上不同的兩條路。既然我們每天都在說話和表達，那就要選擇聰明又討喜的說話方式。日本諮商心理師五百田達成點出反感度爆表的聊天方式，如果想擁有一個好人緣，這些聊天方式不能不學。

方才剛起個頭，就開始聊自己的事

你身邊是否也有這樣的朋友呢？

朋友：「我上週去烤肉了。」
你：「哦，烤肉啊！這麼說來，我最近都沒去烤肉呢！已經兩年沒去了吧！」
朋友：「……啊，是哦。然後啊，烤肉的時候……」
你： 「啊，不過，準備烤肉的東西超麻煩的！我還是喜歡待在店裡喝酒，那樣比較輕鬆。對了，現在有那種在屋頂喝啤酒的啤酒花園……」
朋友：「……」

看了以上對話，你有什麼感想呢？

主動提起烤肉話題的朋友，應該很想聊聊更多烤肉時的細節。可是，你卻擅自對烤肉這個關鍵字有反應，開始自顧自地說「我最近都沒去烤肉」和「準備工作很辛苦」。這樣子，朋友是不會開心的，對你的好感度也會降低，甚至不想再跟你聊天。

只講自己想講的，是會被討厭的。會議中有些人會一邊聽人說話，一邊在心裡想：「他講完之後，我要提意見！」「啊，我想到要說什麼了！」「怎麼不趕快輪到我……」有這類反應的人，乍看之下有在聽別人說話，其實他們根本沒把話聽進去。一旦對方停止發言，他們就會開始說自己想講的，完全不接續上個話題。

村上春樹也推薦的招桃花祕訣

人都有只想說自己想說的毛病，這時如果你當個聆聽者，就能從眾人之中脫穎而出。如果你不擅長聽人說話，那就從假裝聽人說話開始，就算是默默點頭也無妨。

作家村上春樹曾說：「在異性身邊好好聽她們說話，自然就會受歡迎。」聽對方說話，就能讓對方覺得你很好聊、很合得來，甚至覺得你很有趣。請大家一定要展現出樂於傾聽的姿態。

POINT 只要傾聽，就能成為萬人迷。

假設今天有人想辭職，來找我商量職涯規劃。一般人最習慣的說話方式是「為什麼要辭職？辭職之後你想做什麼？」但這不是心理諮商。理想的回答是「原來你想辭職啊」，首先重複對方說的話，徵求同理心。

忍不住想要給別人建議是人的通病，大概是覺得必須為對方做點什麼吧。很愛說「我懂我懂，因為我……」然後就不小心開始說起自己話題。回話時，壓抑自我是很重要的。

最近，我因為說話方式得到了不少好處。前幾天，我太太在出門前煩惱著要穿哪雙鞋子。我心想：「妳還是快點出門吧，要遲到了！」想說「穿哪雙鞋子都沒差啦」才是我的真心話。

可是如果這樣說，一定會吵架。眼看真的快要遲到了，我當下立刻說：

「（語氣認真）嗯……哪雙才好呢……黑色跟褐色都不錯啊。妳再穿一次黑色的試試看！」

重點是，要把對方的事當做是自己的事一般重視。

就算心裡想給她「黑鞋比較搭」的建議，也要忍著不說。最後我太太順利地出門了。遇到這種情況，外行人會說「兩雙都好」；有點厲害的人會建議「黑色的比較好」，而真正厲害的是會幫忙認真想，幫助對方下決定。

馬上發問，打斷對方說話也同樣惹人厭

前面提到傾聽的態度很重要。另一方面，拚命發問的人會讓人很疲倦。當對方說：「我覺得我老公好像外遇。」就馬上反問：「妳從什麼時候開始覺得怪怪的？」；對方又回答：「前陣子吧。」又馬上反問：「外遇對象是怎樣的人？」；對方說：「好像是公司女同事。」又緊接著問：「對方幾歲？」

像這樣無止盡地提問去打斷對方說話，真的很容易被討厭。

有這種習慣的人可能會覺得，頻頻發問就代表很專心在聽對方說話。與人拉近關係的過程中，適度提問固然重要，但前提是要好好聽對方說話。比如說：

「我的興趣是衝浪。」

「你都在哪裡衝浪？」

「都在這附近的○○海岸。」

「和誰一起？」

「我高中時的朋友很會衝浪，我都請他教我。」

「你那個朋友以前就在玩衝浪了嗎？」

這樣只是不停地在提問、回答，並不是對話。我年輕時，也有女性朋友跟我說，跟我講話像在接受偵訊。其實，想讓提問聽起來自然的方法很簡單。

人需要的不是「ask」，而是「listen」

「我的興趣是衝浪。」

「衝浪啊？不錯啊！」

「最近我高中朋友邀我一起，所以就開始玩了。他玩衝浪已經十幾年，技術好到經常參加比賽呢！」

像這樣，自然而然地深入話題，才是討喜的溝通方式。要記得按照對方的說話步調，專心聽。如果你真的很想發問，就要先徵求對方的同意後再發言，才能讓對方留下好印象。

此外，還有一個小技巧，那就是重複對方的語尾，而且要語氣上揚。「我的興趣是衝浪。」「衝浪？」「對，我都在千葉那一帶衝浪。」對話就能順暢地進行下去。

用不像在發問的說話技巧讓對方放下戒心，就代表你成功了。對方按照自己的步調說下去，對話就能持續。

來源：三采出版社 / 《一句話，好感度暴增、反感度爆表！【日本暢銷10萬冊】》 五百田達成著

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

「不知道該聊什麼的時候，聊吃的！」蔡康永教你說話不白目3重點

這5種話題可能加溫或破壞倆人愛情關係 你們聊過嗎

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 人際關係, 說話
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