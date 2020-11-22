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這個腹肌太迷人！IG健身女神6招「瘦腹小運動」　睡前就可做

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IG上有超過38萬的追蹤者，陳暖央除了外表甜美，身材更是無可挑剔，尤其是她的腹肌超級迷人，每次自拍都搏讚力一流…

今年30歲的中國健身網紅陳暖央，出色外表讓她有「健身女神」的稱號，IG上超過38萬追蹤，微博則有250萬的粉絲。大學時期她曾當過淘寶模特兒，甚至被相中當演員，不過，她本人對演藝圈沒太大興趣，大學畢業後她選擇繼續深造、進入研究所並創立自有健身品牌「暴走的蘿莉」，販售健身服裝不僅在中國大賣、更是紅到日本去。 

點開她的社群，第一眼絕對會被她的火辣身材所吸引，尤其是腹肌更是迷人，以下特搜她的「瘦小腹」秘訣，嚮往她身材的女孩不妨今天就開始動起來，以陳暖央的腹肌當成目標前進。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

睡前可做的瘦腹小動作

睡前躺在床上不要再滑手機了，不妨試試陳暖央分享的這些瘦腹小運動，做完一輪保證會讓你晚上睡得更香甜。

仰臥弧線抬腿

身體仰臥，讓自己的腰向下貼緊地面，雙腳併攏伸直、開始做抬腿運動，在空中畫一個O的形狀，每組30下。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

上下階梯抬腿

身體仰臥，然後雙腿輪流往上伸直，就像上下樓梯一般，做的時候從腹部大腿都要用力，連續動作一次30下。

交叉蜘蛛步

雙手支撐在肩膀正下方，收緊腹部不要塌腰、撅屁股，保持核心穩定，先從右腿開始，膝蓋往內收向外提起、再向內提起。接著換左腿，兩腿做完算一回，做10回再休息。

反向捲腹抬腿

這個動作主要鍛練下腹部，身體保持仰臥的狀態，收緊腹部，雙腿併攏膝蓋向胸前靠近，雙手往前碰到膝蓋，接著往下躺下，一組20下。

側面平板支撐

這個動作能訓練腹外斜肌，身體側躺地面，腰部懸空並上下擺動，左右各15個一組30下。

鋼式平板支撐

這個動作是平板支撐的移動版，身體像鋸子一樣前後移動，移動時保持背部挺直，不要塌背、腹部用力，一組20個休息。

陳暖央的瘦身飲食秘訣

想要擁有好身材，除了運動，飲食也很重要，陳暖央就在小紅書上分享自己的飲食秘訣，看之前請大家放心，她的飲食絕對吃得飽，只是加入很多減脂眉角，學起來就再也不靠挨餓瘦身。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. 餓的時候要先吃蛋白質、脂質、維生素、礦物質，這會使身體直接進入「脂肪代謝模式」，如果先吃糖類澱粉，身體就會先消耗醣類，而不是脂肪。

2. 每餐都可以吃飯，但不要超過160g（約一碗的份量），且吃的時候絕對要細嚼慢嚥。

3. 多吃黃豆、堅果、海藻這些含鎂的食物，可以增加代謝。

4. 人體溫下降一度，基礎代謝就會降低13%左右，因此，容易手腳冰冷、體溫低的女孩，要多補充瘦肉、豬肝幫助血液循環，溫度提高代謝自然會提高。

5. 運動前喝黑咖啡或有咖啡因的食材，後續的運動脂肪燃燒力會提高、運動的負重量也會增加。

※BY JASMINE LEE
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

瘦側腰、消除下腹部贅肉！每天必練４組運動，在家躺著就能做

瘦小腹練腹肌超有感 超模教練女星健身達人陪你在家一起瘦肚子總整理

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 腹肌, 瘦小腹, 健身
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