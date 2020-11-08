讓妳的衣服看起來更高檔的穿搭小訣竅　只要5樣基本單品就夠

雖然說換季就是要添購新衣物，但是過多的浪費其實是不好的。買到重複性過高的單品，其實搭配起來也很困擾。如何讓整體搭配看起來更高檔，以下幾個簡單小步驟，帶妳重新檢視自己的衣櫃，妳會驚訝的發現其實很多單品你早就擁有囉。

嘗試一雙皮質的涼鞋



搭配寬鬆簡約的長褲，如果皮革是金屬色，看起來更俐落有型。或者你也可以換上誇張裝飾的涼鞋，記住！衣著儘量簡單即可，才能夠襯托珠寶鞋子的奢華唷。

撞色是好幾季以來的流行，但是撞得好，才能看起來有質感。



試試代表皇家色調的寶藍色，祖母綠，或者深紫色，搭配中性調色系例如白色和灰色，會有異想不到的效果唷。

披披掛掛大家都會，但是外套要披掛的有質感可就是一門學問。選擇一件質料柔順舒適的大衣，讓披掛的穿搭看起來順眼不造作

這可以是最簡單的穿搭，也可以是最困難的穿搭。

Keep it Simple，總是拿掉多餘的，留下最關鍵實穿的，一件簡單的牛仔褲。



搭配萬年不敗黑色高跟鞋，或者一件舒適的白襯衫，搭配同樣舒適的黑色褲子，色調簡單，穿搭就好看。

混搭。將兩種不同的風格做混搭，例如搖滾味強烈的皮革，搭配休閒感十足的衛衣和棉T。

© Søren Jepsen / The Locals

相信大家一定都有這麼一條買了卻從來沒用過的絲巾，拿出來綁在脖子上或者頭上，立刻提升整體穿搭，好好運用絲巾吧

低調的風衣，是呈現妳很酷也很忙，但是依然有型的好單品。 ️

※BY TRAVIS HUNG

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