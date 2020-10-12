養成「光滑美腿」必須維持4個好習慣　多吃薏仁、預防橘皮要泡澡

比起「豐滿」或「纖細」的雙腿，現在「強而有力」才是美腿的代名詞。經過鍛鍊帶有結實肌肉的雙腿，才是真正的健康美腿。

與其斤斤計較大腿尺寸，不如保養出光滑的肌膚質感以及控制體脂，美腿養成從日常習慣開始。

▲（圖／© Philipp Nemenz）

日本美體專家表示，腿部肌膚保養遠比臉部保養更加困難。基本上臉部的血液循環本來就比較好，代謝方面幾乎不會有什麼問題，就算變胖了，臉上也不會長出橘皮組織。可是，以同樣的傷痕為例，傷在臉上與在腿上的後果就會截然不同，要治療腿部的傷痕會比臉部難上3倍。

此外，腿部的黑斑與色素沉澱是由於摩擦或蟲咬等刺激而生成，若是採用雷射治療也有可能會顯得越來越深，因此並不是可行的方法。雖然在醫美診所中也有去角質的療程，不過，想要造就出光滑細緻的美腿可是極需毅力的！

▲（圖／© ultramarinfoto）

像是盡量以泡澡的方式提升血液循環、或是使用臉部肌膚保養品等，都是不可或缺的保養手續。若是在意手腳冰冷或雙腿浮腫等問題的人，攝取薏仁與維生素E也是一種很有效的方法。

日本醫美醫師也提到，腿部雖然可以藉由注射溶脂針或注入二氧化碳來達到減脂的效果，不過同時也必須努力增加肌肉才行。因此，在減脂的同時，也千萬不能忘了要好好鍛練身體、確實攝取蛋白質等最基本的功夫喔！

▲（圖／©fotostorm）

養成光滑美腿必須留意的4個習慣



▲（圖／© fuwari）

1.不可長時間採用駝背坐姿



導致腿部循環不佳與浮腫最大的原因就在於姿勢。現代人最常見的「坐在書桌前使用電腦」的姿勢，不僅會壓迫到有大血管流經的鼠蹊部，也會使整體雙腿的淋巴流動產生遲滯，使得雙腿變粗。請避免長時間坐著或長時間站立等，不要長時間維持相同的姿勢。建議大家可以時不時稍微動動身體，或是穿著減壓褲襪等，必須注重細節上的保養。此外，血液循環不佳的人也可以嘗試針灸，讓雙腿的排水狀況變得更好。

▲（圖／PeopleImages）



2.攝取可提升循環的營養補充食品



具有橘皮組織與浮腫等困擾的雙腿，從身體內部著手保養也是一種有效的方式。身體末梢循環不佳、容易手腳冰冷的人，最需要攝取維生素E。在夜晚服用可以幫助生成荷爾蒙的維生素C，也能夠讓色素沉澱變淺、同時帶來深沉的睡眠，因此最推薦給有腿部肌膚煩惱的人服用。另一方面，屬於漢方中藥、能促進循環的薏仁、以及維生素B也都幫助養成美腿。由於一般的保養在腿部很難迅速看到成效，不妨採用多種手法同時發揮作用，就是塑造美腿的關鍵。

▲（圖／© LaylaBird）

3.難以解決的色素沉澱，就利用美白保養品來急救！



腿部的黑斑與色素沉澱問題與臉部不同，無法以雷射的方式一次徹底解決。而且，若是因摩擦等刺激所造成的泛紅，打了雷射顏色還可能會變得更深。為了提升腿部肌膚的代謝速度，大部分的醫美診所會在腿部塗抹臉部用的A酸，再疊擦塗抹對苯二酚。站在醫療的觀點來看，將臉部用保養品使用於身體是完全沒問題的。不單只是保濕保養而已，奢侈一點在雙腿使用美白單品正是訣竅所在。

▲（圖／© robertprzybysz）

4.有毅力地仔細泡澡與按摩



就連名媛也都煩惱不已的橘皮問題，事實上是長期血液循環不良，造成脂肪細胞之間的膠原纖維硬化所造成的現象。雖然脂肪細胞本身相當柔軟，但如果要對已經硬化成形的橘皮組織造成破壞，還是需要利用相當於能擊碎腎結石的震波才行。面對橘皮組織，一定要記住沒有比預防更好的保養了。

從今天起就開始藉由泡澡或按摩等方式，提升全身的循環吧！不過，橘皮組織並不會因為變瘦而消失，若是覺得自行保養還是無法達到理想的效果，不妨早點前往醫美診所諮詢！建議大家可以選擇含有大量的鎂等礦物質的泡澡產品，可帶來溫熱的泡澡效果並提升代謝，還能紓解疲勞，非常好用。



※BY SABRINA LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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