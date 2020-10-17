神發明！小眾品牌推出能固定的「AirPods耳環」　再也不用擔心飛出去

由Suhani Parekh創立、來自印度的飾品品牌Misho，以俐落大方設計、有份量感的設計聞名，被形容為融合建築結構、藝術的現代摩登做品，不論是耳環、項鍊，設計特點有簡潔的線條、像雕塑作品的結構感，和俐落的幾何形狀，讓它在眾多飾品品牌中脫穎而出。

Misho飾品是許多新生代愛牌。像星二代超模Kendall Jenner不論出席活動或是私下出遊都常戴Misho，名人像是蕾哈娜Rihanna、Katy Perry、金卡達夏Kim Kardashian等也都是Misho粉絲。

今年八月底，Misho推出了3款耳環立刻引起討論，這三個Pebble Pods款式不僅是耳環，更是能固定住AirPods耳機的耳環。「這將改變戴AirPods的體驗，這三款耳環不僅讓你的AirPods耳機固定在你的耳朵，不論走路、運動，再也不怕AirPods飛走。

如果耳機不慎滑出耳朵，因為固定在耳環上，可以防止耳機掉到地上、水溝。而且這三款耳環不論有沒有搭配AirPods，都很有型。」品牌也強調耳環的設計讓AirPods不論戴上或拿下都很方便輕鬆。

這三款耳環訂價為$120.98 USD（約台幣3,520元），目前現貨在推出幾天後即售罄，有興趣的人可以先至他們網站預訂。



※BY TIFFANY LEU

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