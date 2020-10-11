身體乳什麼時候擦最好？8款周慶明星組合推薦　還有頭皮滋養液必搶

2020年的秋冬似乎來得特別早，時序過秋，傍晚以及室內的冷氣房，顯得異常乾冷乾燥，當四肢雙手雙腳開始感到乾燥脫屑的時候，才開始塗擦身體乳，可能已是亡羊補牢。2020周年慶，身體乳霜推出最新與經典組合，大方擦，溫暖滋潤好過冬。

天生乾性肌膚，手腳也會異常乾燥，當你意識乾燥時，伴隨而來就是開始抓搔，引發一連串的紅癢發炎。趁著周年慶的大好時機，把一年份的身體乳霜補齊，當個最有智慧的女生。

▲（圖／© RUNSTUDIO）



身體乳霜塗抹時機與怎麼選



1.沐浴後塗擦最好



擦臉部保養品，會先上化妝水再擦精華與乳霜，那身體肌膚呢？建議最佳的塗抹時機，就是洗完澡，身體剛擦乾時，立刻塗抹身體乳霜，會是最好最快得到滋潤的好時機。

2.塗抹方向順序是關鍵



建議由雙腳腳踝開始往上塗抹，稍微大面積弧度畫圓，這是塗抹身體乳液最好的方式。

3.滲透吸收再著裝



等待身體乳霜充分被吸收之後，再著裝，避免沾染到乳霜。



8款最新、經典身體乳霜大推薦



1.SABON香芒奇異果身體乳液，200ml NT$1,280

來自以色列的SABON，以製皂起家，同時更是磨砂膏專家，每季推出不同香味、融合不同自然民情文化的身體系列，受到相當多人的喜愛。2020年秋季將擁有島國度假風情的香芒奇異果系列，延伸至全品項，全系列8款不同產品，滿足喜愛這香甜熱帶島嶼氣氛的人。

香芒奇異果身體乳液結合七種天然植物油，有橄欖油、酪梨油、琉璃苣油、小麥胚芽油、荷荷芭油、澳洲堅果油、乳油木果油，讓肌膚澎潤有彈力，打造絲滑觸感。

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只要是購買SABON沐浴三步驟，包括清潔、磨砂和修護，香調任選，可包含香芒奇異果，即可享有88折優惠。

沐浴油500ml NT$1,280

身體磨砂膏600g NT$2,080

身體乳液200ml NT$1,280

2.Melvita粉紅胡椒美體霜，170ml NT$1,880



Melvita最受歡迎的粉紅胡椒美體油，讓身體肌膚擁有滋潤與曲線，新推出的美體霜，暱稱粉紅繃帶霜，將粉紅胡椒結合粉紅珊瑚藻，具有高效的讓身體更纖活的效果，高含量的油脂，卻不會帶來粘膩感，一抹肌膚相當滑順好吸收，又可以在肌膚表面上形成緊緊的薄膜繃帶感，讓身體曲線更加緊實。

粉紅胡椒美體霜平常使用可以讓肌膚潤澤，還可以改善膚表凹凸不平的紋理，如果想要達到更好的效果，不妨使用保鮮膜或熱毛巾熱敷，配合按摩，效果更好。

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粉紅胡椒美體油100ml

粉紅胡椒美體霜170ml

Melvita美型纖體按摩杯

Melvita粉紅空氣收納包1PCS

限量400組

3.Three平衡身體乳，100ml NT$1,600



以Three最引以自豪的茶籽油為主要成分，茶籽油親膚提供強大的抗氧化效果，新的平衡身體乳，以讓身體肌膚達到放鬆、紓緩與滋潤為主，即使在冬季使用，身體不會覺得冰涼不適，而是一種溫暖被包覆的感覺。

身體乳除了茶籽油之外，還加了琉璃苣油、摩洛哥堅果油和橄欖油，香氣則是葡萄柚、冬青樹與澳洲油加利精油，這種散發綠色草本的柑橘香調，讓人情緒得到放鬆與紓緩。身體平衡乳可以搭配特殊的揉壓舒緩按摩手法，在後小腿、腳踝、小腿大腿，以及上臂至腋下近型揉壓，身心靈整個輕鬆放鬆。

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凡購買10/28上市的身體平衡乳100ml，即贈送平衡護手霜15g

4.Clarins紅魔超S勻體精華，200ml NT$2,400



Clarins以身體產品起家與發揚光大，這款超級經典與熱賣不墜的紅魔超S勻體精華，不論在那一個季節，都是默默熱賣品項。S勻體精華最強的地方，就是可以瓦解身體已經生成的頑固脂肪，並避免橘皮產生，加速身體纖體效果。已經暢銷第七代的勻體精華，對於想要告別鬆垮軟肉的人說，相當有效果，兩周就可以讓橘皮現象不明顯，配合獨家按摩手法，反覆按摩，會有令人滿意的效果。

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紅魔超S勻體精華200ml

比基尼美體霜200ml

煥顏緊緻眼部彈力幕絲7ml

V型抗引力逆轉精萃10ml

5.L’Occitane杏仁緊膚凝霜，200ml NT$2,280



歐舒丹銷售最好的美體商品就是杏仁緊膚凝霜，長年位居歐舒丹銷售TOP 5之列，因為杏仁忠實愛用者多，比起其他香氛系列，大部分是內行、懂買的顧客回購。呈現絲滑柔順霜狀質地的杏仁緊膚凝霜，使用南法杏樹，富含杏仁奶與杏仁油，能強化肌膚的保濕與柔嫩感，還發揮杏仁緊緻複合配方的功能，讓乾燥的肌膚，得到相當滋養溫潤的膚觸，立即改善肌膚粗糙感。

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6.德國AB藍體乳，100ml NT$3,270



Augustinus Bader AB霜的身體修護系列，也成為秋冬肌膚離不開的滋潤美好，AB藍體乳以多醣複合物，來促進肌膚的鎖水力，再加上豐富的維生素B5與E，完整的保護肌膚抗老。擁有滋潤感甚佳的乳木果油以及蘆薈，即便受到強烈日曬也可以有效紓緩安撫，有凹凸橘皮組織與妊娠紋者，也能減緩消退。

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藍潤霜50ml

藍體霜170ml

7.Sisley絲絨紓潤身體精華霜，200ml NT$4,300



Sisley以藏紅花的絲絨紓潤系列，針對乾燥與敏弱的肌膚設計，利用來自法國有機栽種的藏紅花，具有相當良好的紓緩肌膚的效果，如果你的肌膚相當乾燥敏感，輕抹身體精華霜，可以立刻獲得紓解。除了藏紅花的紓緩效果，精華霜也添加了芭芭蘇油以及澳洲堅果油，利用輕膚的油脂保護肌膚，讓肌膚角質層的水分能充滿能量與水感。特別調配的詠有蜂蜜與橙花的香氛，營造幸福感。絲絨紓潤身體精華霜，相當適合冬季乾燥肌，是一種絲絨好吸收的質地，擁有深層滋養卻沒有沉重的粘膩感。

8.The Body Shop辣木籽更新身體滋養霜，200ml NT$960



辣木籽在4000多年前就被希臘與埃及婦女喜愛，被稱為奇蹟之木的它，含有豐富的不飽和脂肪酸，能重建肌膚的屏障，讓乾肌達到深層滋潤的效果，對於冬季肌膚容易乾燥脫皮的人，具有柔軟平滑的高度效果。新的辣木籽身體滋養霜，加入了有機蜂蜜、乳油木果油、芝麻籽油與巴巴蘇油，讓肌膚柔軟有彈性。身體滋養霜滋潤豐潤，散發出清新優雅的辣木籽花香。

9.Aveda蘊活菁華洗髮精，200ml NT$1,300



想要頭髮豐盈又飄逸，光做好髮質養護，但沒顧好頭皮也始枉然。當頭髮扁塌、細軟、容易脫落，可能是沒把頭皮照顧好所致。Aveda蘊活菁華洗髮精，含有冬青樹萃取水楊酸，可以溫和去除頭髮毛孔四周的老廢角質，徹底清潔頭皮，為強健髮絲打造理想基礎。同時添加巴巴蘇油、椰子油可在洗髮同時滋潤髮絲，防止摩擦造成髮絲糾結斷裂。絕對是冬季護髮養頭皮之選。

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1. 舒適設計：厚實矽膠梳針，按摩力道舒適。貼合頭型設計，讓頭皮清潔更乾淨。

2. 保護指甲：以矽膠梳針取代指甲，清潔更全面並保護甲色。

3. 深度清潔：能輕易將平常手指不易清潔的地方徹底洗乾淨，保持毛囊口乾淨。

※BY YVONNE WANG

（完整文章請看VOGUE.com）

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