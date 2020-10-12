迪士尼達菲熊「歡樂魔法瓶」超夢幻！客製化組合出屬於你的吊飾

編輯／Emily 圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp、bellemaison.jp

日本東京迪士尼海洋的吉祥物達菲熊（Duffy）擁有高人氣，為了慶祝登場15周年，東京迪士尼樂園內推出了以「Always Smile With Duffy And Friends」為主題的紀念週邊，這次的新品是超夢幻的「歡樂魔法瓶」，從瓶子款式、裝飾品到裡面裝的東西都能自己挑選，組合出專屬於你的唯美吊飾。

達菲熊這次的周邊商品叫做「歡樂魔法瓶」（Happiful Bottle），是一款可以客製化的吊飾，從吊牌開始就能選擇自己喜歡的款式，還能刻上想要的文字內容。接下來就要挑選精緻可愛的瓶蓋，除了達菲熊還有同家族的小熊雪莉玫、貓咪傑拉托尼、兔子星黛露、狗狗可琦安，以及新加入的小海龜奧樂米拉。

瓶身有圓形、六角形、愛心和貝殼造型四種，內容物是彩色的愛心、閃亮珠珠和一個金色的祝福卷軸，每一款都代表不同意義，共有六種顏色可以選擇，藍色是微笑、粉紅色是善良、綠色是靈感、紫色是夢想、黃色是勇氣、白色是和諧。

最後再選擇掛鍊和裝飾物，就能完成專屬於你的「歡樂魔法瓶」吊飾，不管是掛在包包上或是給玩偶娃娃當項鍊都很合適，看起來華麗又夢幻。吊飾售價2,900日圓（約台幣784元），目前已開始販售，但想要的話要事先到官網預約，之後才能得到，有機會去玩的話千萬別錯過。

除了達菲熊，迪士尼的公主系列周邊也很吸引人，他們與日本家居品牌Belle Maison就合作推出一款浪漫的公主風筆袋，這款袋子做成一本書的形狀，封面有《魔髮奇緣》樂佩、《小美人魚》愛麗兒、睡美人和灰姑娘，每一款都用了他們的代表色，看了讓人少女心噴發。這系列售價1,760日圓（約台幣476元）。

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