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夏季曬黑的一次白回來！　秋季「話題美白新品」大盤點

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▲▼ 秋季「話題美白新品」大盤點 。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko）

▲把握秋季正是美白好時機。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

愛美是女人的天性，身為偏黃肌膚的亞洲女生，都希望肌膚可以再白、再亮一些，你知道嗎？肌膚由黃轉白的關鍵在秋季，經過夏季全方位防護，秋季更不能掉以輕心，看似無害的秋日更容易將色斑激發出來，想要膚色勻淨透亮，美白得把握現在。

▲▼秋季「話題美白新品」大盤點 。（圖／品牌提供）

▲BEFFECT Luz 淡斑美白精華，30ml，380元。

美妝版推爆！台灣品牌BFFECT主打以最實惠的價格，獲得最高效的科學保養。最新推出Luz 淡斑美白精華，含有2% Potassium Methoxysalicylate、2% 傳明酸雙重美白配方，再搭配亮白九胜肽，幫助改善暗沉、淡化斑點。

▲▼秋季「話題美白新品」大盤點 。（圖／品牌提供）

▲專科完美淨白舒緩面膜，（5片1盒），339元。

新升級超濃縮特潤配方，特殊技術使水潤成分可浸透至肌膚角質層，給肌膚滿滿潤澤。專科完美淨白舒緩面膜，內含添加傳明酸、蘆薈萃取，是曬後舒緩肌膚的好幫手，輕鬆打造水潤淨白肌膚。

▲▼秋季「話題美白新品」大盤點 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精御雅 極奧亮白精粹日霜，30g，2,450元。

提升肌膚防禦力，實現健康膚質的日霜。新添加高明度粉色珠光，呈現自然的膨潤氣色，修飾令人煩惱的乾燥暗沉，重拾肌膚明亮光澤，有能當作妝前乳使用。
 

▲▼秋季「話題美白新品」大盤點 。（圖／品牌提供）

▲AIVIA 皙漾光美白精華 30ml，2,300元。

添加穀胱甘肽與傳明酸成分，改善黑色素沉澱，幫助提升肌膚整體明亮度，由內而外改善膚色不均、暗沈蠟黃，更蘊含甘草及七葉樹子兩種草本植物精萃，亮白之餘同時也能溫和抗氧化。

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關鍵字：

秋季, 美白, 保養
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