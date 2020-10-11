夏季曬黑的一次白回來！　秋季「話題美白新品」大盤點

▲把握秋季正是美白好時機。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

愛美是女人的天性，身為偏黃肌膚的亞洲女生，都希望肌膚可以再白、再亮一些，你知道嗎？肌膚由黃轉白的關鍵在秋季，經過夏季全方位防護，秋季更不能掉以輕心，看似無害的秋日更容易將色斑激發出來，想要膚色勻淨透亮，美白得把握現在。

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