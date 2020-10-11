蔡詩芸戴金飾沒俗掉　「當媽媽是我的黃金時代」

▲蔡詩芸佩戴Just Gold幸福相扣系列金飾，可長短項鍊疊戴。（圖／鎮金店提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蔡詩芸升格當媽後人氣不減，從嬰兒用品、名錶、時尚服裝都能自在演繹，就連一般人認為難駕馭的純金飾品，她也能配出一番時髦韻味，以oversize剪裁的白色西裝外套內搭小可愛，疊戴一長一短的鎮金店Just Gold全新幸福相扣系列的純金項鍊，露一手絕佳穿搭術，她表示：「都聽到人家說黃金時期是20出頭，但是我認為現在當新手媽媽才是我的黃金時代。」

▲Just Gold幸福相扣金項鍊94,800元（左），吊墜19,800元。



Just Gold新款幸福相扣金飾，由象徵圓滿的圈環環相扣，層層疊疊串起個性設計，特別部分純金環圈飾以織紋，讓整體更為摩登，款式包括吊墜、戒指、耳環、手鍊，以及單價逾9萬元的華麗版項鍊，蔡詩芸便是戴上最貴氣的項鍊混搭吊墜，展現她的「黃金年代」。

▲Just Gold幸福相扣金耳環22,600元（左），戒指28,600元。



點睛品則持續壯大Charme純金串飾陣容，推出結合UV打印技術的青花瓷圖案款式，在黃金上展現青花瓷獨有的藍白色彩，以簡化的祥雲線條勾勒出4種款式，包括有圓形、菱形、甚至是小元寶造型的串飾，寓意才氣滿滿、順心如意等美好寓意，配上皮繩佩戴招好運。

▲點睛品Charme文化祝福系列青花瓷串飾，單個10,400元。（圖／點睛品提供）



►林心如曬女兒肉嘟嘟小手 母女同戴12萬Tiffany鑽鍊好甜

►賈靜雯秘密為女兒藏鑽石 「她們搞不清楚那是什麼」！

