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蔡詩芸戴金飾沒俗掉　「當媽媽是我的黃金時代」

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▲▼ Just Gold蔡詩芸 。（圖／公關照）

▲蔡詩芸佩戴Just Gold幸福相扣系列金飾，可長短項鍊疊戴。（圖／鎮金店提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蔡詩芸升格當媽後人氣不減，從嬰兒用品、名錶、時尚服裝都能自在演繹，就連一般人認為難駕馭的純金飾品，她也能配出一番時髦韻味，以oversize剪裁的白色西裝外套內搭小可愛，疊戴一長一短的鎮金店Just Gold全新幸福相扣系列的純金項鍊，露一手絕佳穿搭術，她表示：「都聽到人家說黃金時期是20出頭，但是我認為現在當新手媽媽才是我的黃金時代。」

▲▼ Just Gold蔡詩芸 。（圖／公關照）▲▼ Just Gold蔡詩芸 。（圖／公關照）

▲Just Gold幸福相扣金項鍊94,800元（左），吊墜19,800元。
 

Just Gold新款幸福相扣金飾，由象徵圓滿的圈環環相扣，層層疊疊串起個性設計，特別部分純金環圈飾以織紋，讓整體更為摩登，款式包括吊墜、戒指、耳環、手鍊，以及單價逾9萬元的華麗版項鍊，蔡詩芸便是戴上最貴氣的項鍊混搭吊墜，展現她的「黃金年代」。

▲▼ Just Gold蔡詩芸 。（圖／公關照）▲▼ Just Gold蔡詩芸 。（圖／公關照）

▲Just Gold幸福相扣金耳環22,600元（左），戒指28,600元。
 

點睛品則持續壯大Charme純金串飾陣容，推出結合UV打印技術的青花瓷圖案款式，在黃金上展現青花瓷獨有的藍白色彩，以簡化的祥雲線條勾勒出4種款式，包括有圓形、菱形、甚至是小元寶造型的串飾，寓意才氣滿滿、順心如意等美好寓意，配上皮繩佩戴招好運。

▲▼ 點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme文化祝福系列青花瓷串飾，單個10,400元。（圖／點睛品提供）

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關鍵字：

蔡詩芸, Just Gold, 鎮金店, 點睛品
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