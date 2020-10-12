快把阿嬤的針織背心翻出來！泫雅、Jennie都穿　超模貝拉一招完勝

▲不再只是長輩單品，女星們都在穿針織背心，秋季強勢回歸！（圖 / 翻攝IG＠jennierubyjane、＠_imyour_joy）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

最近完全就是復古的大勢年，從去年的針織外套、針織上衣、到今年的針織背心，韓國、歐美女星紛紛穿上，親身證明針織衫不只是奶奶的專利！也讓針織系列成為今年必入手單品，在即將邁入的秋季，快來參考女星們曬出的針織衫穿搭範本，作為幫衣櫃汰舊換新的時尚指南。

泫雅

泫雅以LV老花針織背心作為視覺重點，內搭襯衫長洋裝，再穿駝色長靴，完美穿搭出造型層次，身上酒紅色CELINE Classic包包點綴整體超吸睛。

▲泫雅以LV老花針織背心作為整體視覺重點。（圖 / 翻攝IG＠hyunah_aa）

Joy

不一定要把穿搭想得太複雜，像Joy穿一件基本牛仔褲就能簡單有型，有點收腰的針織背心也超顯瘦，腳上細高跟涼鞋，減少針織帶來的厚重感。

▲Joy穿有點收腰的針織背心超顯瘦。（圖 / 翻攝IG＠_imyour_joy）

Jennie

Jennie身上有點落肩設計的針織背心、以及剪裁特殊的排扣牛仔短褲，展現休閒、慵懶的樣貌，再搭配香奈兒小包與飾品點綴，讓整體穿搭不無聊。

▲Jennie有點落肩的針織背心，搭配香奈兒小包與飾品點綴。（圖 / 翻攝IG＠jennierubyjane）

Rose

像從男友衣櫃偷來的oversize背心，Rose簡單的內搭白色T-shirt，下半身則是穿上學院風的百褶裙，用甜美平衡有點中性的針織背心。

▲Rose甜美百摺裙平衡有點中性的針織背心。(圖 / 翻攝IG＠roses_are_rosie）

說到針織衫回歸潮流，就不能不提到超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），作為引領潮流、街頭時尚穿搭的範本，可以說是Y、Z世代追捧、跟隨的對象。看似隨手拿起的針織衫，聰明地只扣一顆扣子，顯得隨意又性感，用這一招就瞬間勝出，搭配有點復古的牛仔長褲，簡單紮起的頭髮、與穿插亮眼的配件，慵懶迷人又超有型。

在 Instagram 查看這則貼文 bella hadid（@dreamybels）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 19 日 上午 10:14 張貼

若說Bella Hadid引領針織潮流的回歸，那將此風潮帶回亞洲的不外乎是有人間香奈兒之稱的Jennie，不論是像老奶奶的格紋針織上衣、還是隨意到不行的針織牛仔搭配她都能輕鬆駕馭。

▲老奶奶的格紋針織上衣、隨意到不行的針織牛仔搭配Jennie都能完美駕馭。（圖 / 翻攝IG＠jennierubyjane）

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