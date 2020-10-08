丹堤、星巴克國慶連假優惠　買一送一、第二杯半價、75折都在這

▲丹堤國慶日推買一送一優惠。（圖／翻攝丹堤官網）

記者蔡惠如／綜合報導

10月份一開始幸福感滿滿，中秋連假後隨即迎來雙十連假，連鎖咖啡業者也在連假期間推優惠活動，丹堤咖啡在國慶日當天，針對大杯以上飲品推買一送一優惠，星巴克則在外送平台點選指定飲品，可享75折折扣，西雅圖也祭出手沖咖啡第二杯半價優惠，想悠閒一下不妨順便省荷包。

雙十國慶連假即將來臨，連鎖咖啡業者也趁此波推優惠吸人潮，丹堤咖啡在國慶10／10當天推出「作伙拎嘎逼」買一送一快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品買一杯送一杯優惠，錯過國慶也沒關係，10月底前還推出「再來一杯 喜事成雙」活動，全門市咖啡飲品第二杯半價，且一次購買兩杯，飲品不限品項，第一杯現場領取，第二杯不但半價還可跨店寄杯。

星巴克則針對foodpanda外送平台，只要民眾購買指定那堤系列飲料大杯，一次購買2杯即享75折優惠，每日數量有限，售完為止，但要注意外送上線回饋活動僅適用於「提供外送服務之星巴克門市」，且不適用於門市現場點購。

西雅圖連鎖咖啡則在10月底前，針對手沖咖啡推出優惠，消費者任選150元以下手沖咖啡，均享有第二杯半價優惠，且可選擇不同品項，唯優惠品項為價格較低之手沖咖啡。

除了咖啡業者，連鎖超市city'super也從即日起至10／11止，推出近100款知名咖啡品牌新品買一送一或特價6折起等優惠，包括咖啡豆、濾掛式咖啡、沖泡式咖啡等商品，以及電動奶泡機、咖啡機及咖啡器皿，讓喜歡在家沖泡咖啡的民眾也能搶便宜。