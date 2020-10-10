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LIFE・經典／無人機化身保全　飛來飛去幫你看家

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▲Always Home Cam。（圖／翻攝ring官網）

▲Always Home Cam。（圖／翻攝ring官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年無人空拍機的發展飛快，然而不僅只有攝影用途，還有創意團隊賦予它們新使命 - 幫忙看家，或許家中有台飛來飛去的機器，真的能達到嚇阻小偷的作用，此外也能查看家人在家中的現場狀況，這一切彷彿能在近期實現，居家生活也面臨新的習慣變遷。

▲Always Home Cam。（圖／翻攝ring官網）

許多人對於空拍機恐侵犯隱私的顧慮相當敏感，這樣一個飛行器能在你家窗前降落，甚至窺探家中景象真的不算一件好事，然而不如換個方面想，把這樣的攝影飛行器拿來幫你看家的主意如何？

Amazon在9月底的發表會上，專注於居家保全的美國公司ring，發表旗下一款最新產品Always Home Cam，表示該款為「進階版的室內居家防護」，將較於固定的監視鏡頭，結合飛行器概念的Always Home Cam有點「主動出擊」的意味，除了能動態移動並肩看居家狀況，甚至在防盜感應器被觸動時，通知使用者家中被入侵，多少有點恫嚇效果。

▲Always Home Cam。（圖／翻攝ring官網）

雖然可以用另種角度解讀，設計出Always Home Cam的ring也有考量使用者對於無人機入侵隱私的疑慮，設計團隊刻意不降低飛行器啟動時會發出的聲響，讓住戶能警覺「可能性的自動拍攝」，此外攝影鏡頭也被安置在飛行桿的下部，意即在未啟動、安置在主機基座時，其鏡頭也不會外露，使用者不需擔心鏡頭被駭，而在不知覺的狀態下被監視。

然而不僅只有警報與監視用途，有時出門突然想起哪扇窗戶好像忘了關，或是把鑰匙好像留在玄關櫃上，還是「天啊…我是不是忘了關爐火？」的可怕疑慮，也都能透過Always Home Cam來確認，似乎也是滿不錯的。

▲Always Home Cam。（圖／翻攝ring官網）

其實無人機當保全的概念並非ring獨創，但該公司表示明年上市的產品售價為250元美金，折合台幣約為7,500元，這樣許多人可負擔（或願意拿錢買單）的售價才是能在市場上推行的關鍵，加上無人機在家裡飛來飛去，其掃描與避障系統也要達到一定水準，無論如何，新一代「可移動式監看居家」的概念將更升級，是否能讓居家更安全，應該更可期待。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 無人機
fashion.net

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