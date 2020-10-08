李沐坦言得獎後「變得疲憊」　李千那看秀洩購物慾：為我量身打造

記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝週 DOUCHANGLEE 2021春夏系列於今（8日）晚間登場，請到藝人李千那與金鐘獎戲劇新人李沐亮相，兩人穿著品牌秋冬新裝，秀後更是滔滔不絕分享時尚經，李千那提到，品牌的多層次褲裝就像為自己量身打造；而李沐則透露，「得獎後進入疲憊狀態。」

▲李千那高領針織搭配闊腿褲出席DOUCHANGLEE 2021春夏系列大秀 。（圖／品牌提供）

DOUCHANGLEE 2021春夏系列由設計師雙人組竇騰璜及張李玉菁打造，整體單品簡潔不失趣味性，秀後李千那表示，「最愛品牌的地方就是可以把人變得很修長。」而秀上印象最深刻的就是多層次搭配，李千那透露，自己的衣櫃中以褲裝居多，再加上171cm的身高，所以多層次穿搭仿佛為她量身打造，只要踩上高跟鞋收尾，出席任何場合都很率性俐落。

▲金鐘獎戲劇新人的李沐一襲白色荷葉領鏤空刺繡洋裝相當優雅 。（圖／品牌提供）

上週才獲得金鐘獎戲劇新人的李沐，以純白鏤空洋裝亮相，搭配荷葉邊元素彰顯小女人氣息，不過頂著最佳新人的壓力，她坦言，「典禮後進入一個疲憊狀態，所以出門都很隨意，一個牛仔褲搭配背心就走了。」也因為被路人認出的比例提高不少，李沐近期出門都離不開帽子，「最近很喜歡帽子，默默會看一些色彩鮮艷、保暖的帽子。」

至於秀上的疊穿搭配，同樣成為李沐的最愛，例如短褲配薄紗長褲，或是窄裙配薄紗長裙，對她而言都相當新鮮；那麼最想入手的單品？李沐二話不說回應：「因為我私下穿著以舒適為主，所以看到onepiece洋裝就很想購入。」

▲（圖一）設計師雙人組竇騰璜及張李玉菁迎接品牌25週年；新生代演員睦媄身著藍色直條紋襯衫 。（圖／品牌提供）

設計師雙人組竇騰璜及張李玉菁迎接品牌25週年，以《混合思維 制約與解放》為主題，在品牌一貫的黑白調性中，佐以大量的地質色系，以砂岩色、礦石灰、青苔綠等，並運用機能性面料、牛仔單寧、質樸的棉與麻為基底，搭配絲緞、烏干紗、古典刺繡蕾絲面料，以經典與工裝風格為主軸。經由各種不同的搭配組合，柔中帶剛、硬朗與輕柔，豐富日常生活造型。

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