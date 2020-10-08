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GIVENCHY新總監首個聯名「黑魂果汁」出爐　網抗議：我要的是衣服

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記者王則絲／台北報導

法國精品GIVENCHY（紀梵希）於今年六月正式迎接新任創意總監Matthew M. Williams（馬修威廉斯），就在大家猜想GIVENCHY接下來會和什麼牌子推出合作系列時，Matthew M. Williams近日自行曝光首個聯名企劃，也就是他手中的這瓶「黑魂果汁」，不過網友顯然對這帥氣造型的果汁不滿：「我要的是衣服，不是飲料！」

由這位年僅34歲又富有潮流底蘊的年輕總監接手沉穩優雅的GIVENCHY後，日前在巴黎時裝周發布的2021年春夏男女裝個人首秀，是許多時尚名人本季最關注的品牌大秀之一，眾多醒目的亮點的確為品牌帶來嶄新氣象，畢竟Matthew M. Williams還有個人潮牌1017 ALYX 9SM的名號加持，令人不免期待接下來會有什麼創新舉動，其中「聯名」也是眾所盼望的。

▲紀梵希聯名冷壓果汁。（圖／翻攝自IG）

在春夏秀展開之際，Matthew M. Williams也隨之曝光首個聯名！那就是他手裡握著的這瓶「黑魂冷壓果汁」，聯名對象既不是服裝品牌、也不是知名設計師，而是法國的蔬食有機健康餐廳品牌Wild＆The Moon，簡約透明瓶身中透出的是純黑色的「檸檬汁」（Black Lemonade），呼應GIVENCHY的代表性色彩，內含原料則一併以白色圖案字母印於包裝上，包刮了碳、楓糖漿、蘋果醋和檸檬汁。雖然大部分的粉絲都大力支持，但還是有些網友們顯然感到失望：「我要的是衣服，不是飲料！」、「我不確定我敢不敢喝。」、「我看了什麼？」

▲紀梵希聯名冷壓果汁。（圖／翻攝自IG）

▲紀梵希聯名冷壓果汁。（圖／翻攝自IG）

▲GIVENCHY新任總監第一項聯名企劃「黑魂冷壓檸檬汁」。（圖／翻攝自IG@wildandthemoon）

►巴黎時裝周／GIVENCHY新任總監2個月速成首秀　浮誇直角披肩、巨大包包成焦點

►模特兒穿JW Anderson繽紛蓬鬆羽絨衣散落大草原　網：天線寶寶？

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關鍵字：

紀梵希, GIVENCHY, 馬修威廉斯, Matthew M Williams, 聯名, 黑魂果汁, 冷壓果汁
fashion.net

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