明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包 IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背

▲明星們狂曬全新IT Bag糖果色GUCCI賈姬包。（圖 / 翻攝 IG @dlwlrma、 @_mariahwasa）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期在IG上瘋狂刷屏的就是這顆Gucci賈姬包（Jackie Bag），除了韓國女星IU、Joy，就連男神Rain也曬出手拿賈姬包與狗狗的合照，引發超高的話題熱度。GUCCI除了重新解構經典包的外型，注入標誌性的老花拼接，增加了多種尺寸，更推出全新的馬卡糖果色系，難怪能讓台韓女星們都愛不釋手。

IU最近又在IG上Po出甜美照，手拿迷你尺寸的Gucci賈姬包擺拍，不論是超嫩的草莓牛奶粉、還是寶寶藍都讓人少女心爆發，有點復古的外型配上全新的簡約線條，怎麼穿都好搭。

▲IU手拿迷你尺寸的馬卡色Gucci賈姬包擺拍超少女。（圖 / 翻攝 IG @dlwlrma）

相比IU的甜美造型，華莎一頭微卷黑長髮，增添了危險女人魅力，同樣手拿寶寶藍的賈姬包，卻更顯怪奇感。

▲怪奇少女華莎一頭微卷黑長髮，演繹寶寶藍的賈姬包。（圖 / 翻攝 IG @_mariahwasa）



喜歡活潑跳色的Joy則是選擇了淡紫配色的賈姬包，隨意的穿上鬆軟的針織衫搭牛仔褲，慵懶靠牆擺拍，完美演繹將賈姬包融入日常率性的穿搭。

▲Joy用淡紫配色的賈姬包融入日常率性的穿搭。（圖 / 翻攝 IG @_imyour_joy）

除了時下最夯的「腋下包」拿法，Gucci也貼心增加了可拆式的增長背帶，像孫芸芸一樣以肩背的方式，簡單穿搭就能展現優雅迷人的氣息。

▲不同於其他女星，孫芸芸以肩背的方式展現優雅的迷人氣息。（圖 / 翻攝 IG ＠aimeeyunyunsun）



長期提倡性別平等與自我表達的Gucci，首創精品界無性別系列Mx，也將為女性而生的賈姬包加入Mx系列重新詮釋，更找來兩大男神Rain、TFBOYS 王源演繹，較為年長的Rain拿沈穩的黑色、00後出生的王源則拿經典老花，展現Gucci賈姬包不被性別、年齡所框架的包容性。

▲兩大男神Rain、TFBOYS 王源各別演繹黑色與老花的GUCCI賈姬包。（圖 / 翻攝 IG＠gucci)

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