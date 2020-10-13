fb ig video ETtoday search mobile

明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包 IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背

>

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲明星們狂曬全新IT Bag糖果色GUCCI賈姬包。（圖 / 翻攝 IG @dlwlrma、 @_mariahwasa）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期在IG上瘋狂刷屏的就是這顆Gucci賈姬包（Jackie Bag），除了韓國女星IU、Joy，就連男神Rain也曬出手拿賈姬包與狗狗的合照，引發超高的話題熱度。GUCCI除了重新解構經典包的外型，注入標誌性的老花拼接，增加了多種尺寸，更推出全新的馬卡糖果色系，難怪能讓台韓女星們都愛不釋手。

IU最近又在IG上Po出甜美照，手拿迷你尺寸的Gucci賈姬包擺拍，不論是超嫩的草莓牛奶粉、還是寶寶藍都讓人少女心爆發，有點復古的外型配上全新的簡約線條，怎麼穿都好搭。

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲IU手拿迷你尺寸的馬卡色Gucci賈姬包擺拍超少女。（圖 / 翻攝 IG @dlwlrma）

相比IU的甜美造型，華莎一頭微卷黑長髮，增添了危險女人魅力，同樣手拿寶寶藍的賈姬包，卻更顯怪奇感。

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲怪奇少女華莎一頭微卷黑長髮，演繹寶寶藍的賈姬包。（圖 / 翻攝 IG @_mariahwasa）


喜歡活潑跳色的Joy則是選擇了淡紫配色的賈姬包，隨意的穿上鬆軟的針織衫搭牛仔褲，慵懶靠牆擺拍，完美演繹將賈姬包融入日常率性的穿搭。

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲Joy用淡紫配色的賈姬包融入日常率性的穿搭。（圖 / 翻攝 IG @_imyour_joy）

除了時下最夯的「腋下包」拿法，Gucci也貼心增加了可拆式的增長背帶，像孫芸芸一樣以肩背的方式，簡單穿搭就能展現優雅迷人的氣息。

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲不同於其他女星，孫芸芸以肩背的方式展現優雅的迷人氣息。（圖 / 翻攝 IG ＠aimeeyunyunsun）


長期提倡性別平等與自我表達的Gucci，首創精品界無性別系列Mx，也將為女性而生的賈姬包加入Mx系列重新詮釋，更找來兩大男神Rain、TFBOYS 王源演繹，較為年長的Rain拿沈穩的黑色、00後出生的王源則拿經典老花，展現Gucci賈姬包不被性別、年齡所框架的包容性。

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG） 

▲明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包　IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背 。（圖／翻攝IG）

▲兩大男神Rain、TFBOYS 王源各別演繹黑色與老花的GUCCI賈姬包。（圖 / 翻攝 IG＠gucci)

▶︎盤點女星同款「水果色」包包　甜美草莓牛奶、俏皮酪梨綠都是大勢

▶︎包・開箱／舞王Rain示範「賈姬包」男生背也超好看！迷你Size萌翻少女心


 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

GUCCI, IU, Joy, 賈姬包, Rain, TFBOYS王源
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

髮禁時代「學生頭」再度流行！剪個日系層次，顯臉小又時髦

髮禁時代「學生頭」再度流行！剪個日系層次，顯臉小又時髦

用「棉花棒」拼出禰豆子？像素風寶可夢、《鬼滅》公仔跪求量產

用「棉花棒」拼出禰豆子？像素風寶可夢、《鬼滅》公仔跪求量產

敷臉前後「加1步」面膜效果更提升！皮膚科醫師認證：差很多 小S同框許曦文對尬巴掌臉！「母女怪誕風」氣場超殺　網：跪了 奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順 秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」穿搭公式　2千元也能辦到 快把阿嬤的針織背心翻出來！泫雅、Jennie都穿　超模貝拉一招完勝 認不出！「肥艾美」狂瘦27公斤臉都尖了　網：更健康更美了 楊丞琳露腰秀包8連拍！LOEWE Puzzle讓人心動的5個理由　焦糖色好秋天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面