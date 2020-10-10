Seiko錶未鑲鑽卻閃閃動人　日本傳統麻葉圖騰面盤帶好運

▲Seiko Presage面盤為日本麻葉圖案的Sharp Edged錶款SPB167J1，32,000元。（圖／Seiko提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌擅長在錶上發揚傳統文化，總令人愛不釋手，Seiko旗下Presage系列新款Sharp Edged錶款，便將服飾、餐瓷常見的麻葉圖騰，結合日本傳統色調，於面盤完美呈現，鐫刻的立體麻葉圖騰在不同的角度光線折射下，光澤閃耀變化，輕易擄獲目光。

▲Seiko Presage Sharp Edged 系列常磐SPB169J1腕錶（左）32,000元，白練 SPB165J1腕錶32,000元。



在日本文化中，麻葉圖騰被視為希望、成功與平安健康的象徵，Seiko Presage將此圖案鐫刻在厚度0.4mm、略有高低差的的金屬面盤上，幾何立體的設計猶如鑽石發光效果，從任一角度欣賞都閃爍迷人光彩，共有分別取自日式傳統色調的「藍鉄」靛鐵色、帶有純白絲綢珠光色的「白練」、深綠色的「常磐」，以及煙燻後棕竹色的「煤竹」等4款面盤顏色；內載品牌自製6R35機芯，具70小時動力儲存。

▲Seiko Presage Sharp Edged 系列-煤竹SPB170J1腕錶，32,000元。



同樣來自日本的CASIO，則每年邀日本職人合作打造G-SHOCK工藝錶款，今年推出以日本武士佩戴的傳統頭盔（Kabuto）為靈感，發表全球限量400只的MRG-B2000SH-5A衝擊丸（Shougeki-Maru）腕錶，由金屬匠小林正雄（Masao Kobayashi）親手雕刻錶圈，右側刻有龍飛天的圖案，並由鑄造匠菊池正直使用砂磨讓錶款呈現歷史感，傳神演繹衝擊丸頭盔的特色。

▲G-SHOCK MRG-B2000SH-5A以日本武士傳統盔甲為靈感設計，230,000元。（圖／Seiko提供，以下同）



▲日本金屬雕刻直人小林正雄親手雕刻G-SHOCK MRG-B2000SH-5A腕錶。



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