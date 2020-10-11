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向日本女生偷師！「美容油保養」私房5招，突破肌膚卡卡瓶頸

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▲▼向日本女生偷師！「美容油保養」私房5招 。（圖／翻攝自IG/aoi186、melvita_jp）

▲美容油是換季時的保養好物。（圖／翻攝自IG/aoi186、melvita_jp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

氣溫驟降，秋天真的來了！每到換季肌膚總是卡卡，好像怎麼保養肌膚都吸收不了，皮膚摸起來粗粗的，讓人很困擾。這時是時候拿出美容油，豐富的高親膚性營養成分，加一滴在保養步驟裡，讓植物油去撫平柔軟你的角質，進而改善吸收困擾。

近來「油保養」正熱，女性對於美容油需求大增，使用上也期待能擁有不油膩潤感以及快速吸收力，以植物油保養出名的Melvita，就提出以美容液搭配油1：2比例調和，藉由雙手溫度融合產生微乳化作用，給消費者潤而不膩的舒適體驗。

向來保養有道的日本女生，更喜歡利用泡澡和熱蒸氣進行額外保養，向她們學習「美容油私房5招」保養技法，助你打造緊緻發光美肌。

1.油面膜熱敷法

洗完臉後，取適量美容油均勻擦拭全臉，以溫熱毛巾輕壓熱敷，透過熱蒸氣開啟肌膚毛孔，迅速導入美容油精華，待毛巾降溫後取下，雙手加以按摩，肌膚立即重拾活力光采。

2.熱油泡浴法

肌膚清潔後、泡浴前，取適量的美容油擦拭於想加強按摩的部位後進行泡浴，藉由溫熱浴水帶動全身循環，再針對重點部位進行按摩，達到放鬆舒緩、新陳代謝提升、潤澤肌膚的效果。

3.熱油加壓按摩法

洗完臉後，取適量美容油均勻擦拭全臉，於泡浴過程中，藉由溫熱的雙手輕壓全臉，開啟肌膚毛孔浸潤保濕，再使用天然陶瓷塑顏按摩石按摩，由下巴輕刮至耳垂後，再沿頸部而下，加強拉提、緊緻臉部線條。

4.秀髮賦活熱油法

洗髮後，取少量美容油塗抹於乾燥髮梢並用溫熱毛巾包覆，於泡浴過程中，藉由熱蒸氣深度修護受損頭髮，補充養份，再現頭髮健康光澤。

5.「熱油護手法」

洗滌物品前，取適量美容油按摩雙手並戴上橡膠手套，透過隔水加熱方式，藉由美容油的修護力，減緩雙手因做家事、洗滌而引發的手部乾裂不適。

▲▼「美容油保養」私房5招，突破保養瓶頸 。（圖／品牌提供）

▲Melvita 玫瑰摩洛哥堅果油，50ml，1,480元。

▲▼「美容油保養」私房5招，突破保養瓶頸 。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 蠟菊賦活極萃油，30ml，4,450元。

▲▼「美容油保養」私房5招，突破保養瓶頸 。（圖／品牌提供）

▲PROPHECY 超級複方油 莓果亮采，28ml，2,980元。

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關鍵字：

美容油, 保養, 日本女生, 養膚
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