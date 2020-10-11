敷臉前後「加1步」面膜效果更提升！皮膚科醫師認證：差很多

▲敷臉前後多1步能面膜效果更提升，連皮膚科醫師認證。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導

台灣人超愛敷面膜，每年可用掉超過1億片面膜，但你知道嗎？就算敷同一款面膜，敷臉前、後多加關鍵1步，就能讓面膜的保養效果極大化，甚至勝過單純塗抹保養品，就連專業皮膚科醫師都認證，跟著「重啟、賦活、封存」面膜3步驟，能讓保養更事半功倍。

片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，是所有保養品中最高效的品項，而要讓珍貴精華被極大化吸收的前提是肌膚角質需要排列整齊，而這也是敷臉前先用化妝水的關鍵之處。利用化妝水「重啟」，幫助迅速補水、重新排序角質，為後續保養開啟「快速通關」；再以面膜導入精華「賦活」肌膚；最後以豐盈滋潤的乳霜「封存」水分和保養成分。皮膚專科劉承翰醫師也認證：「這樣的面膜保養流程能極大化面膜的功效，勝過單敷面膜或單純塗抹保養品。」

▲提提研 永衡新肌活顏組，原價NT$5,190，限時優惠NT$2,188。（圖／品牌提供，以下同）



而從國外紅回台灣的MIT面膜專家「提提研」今年10月就特別推出「永衡新肌活顏組」，內含首款專為面膜保養設計的「面膜舒醒前導噴霧」，相較於多數市售化妝水及噴霧僅著重於保濕且分子較大難以滲入肌膚底層，面膜舒醒前導噴霧採用獨家專利微脂囊包覆技術，將瑞士高山礦泉中的礦物質及微量元素帶到肌底，可迅速補水，加速後續敷上面膜的精華液滲透效率。

▲專為面膜保養打造的面膜舒醒前導噴霧和黑蜂蜜活源新肌乳霜。

而萃取珍貴瑞士黑蜂蜜活酵因子的黑蜂蜜活源新肌乳霜，則能持續補充營養，強化肌膚屏障，更添加植物性角鯊烷、Q10，減少水分散失，撫平細紋，增加肌膚彈力，在最後一道步驟使用為肌膚加上保護層，完美封存所有營養，更維持肌膚細緻澎潤。

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▲RMK 煥膚美肌面膜組，6入，NT$1,600。



以100% 棉籽絨打造極具延展性和服貼度的面膜，搭配滿溢的保濕精華和療癒香氛，能賦予肌膚飽滿的保濕潤澤，組合共有能條理細緻肌理、適合快速護理和妝前使用的煥膚美肌面膜CI（22ｍl），及帶有濃郁菁華液、能打造彈潤緊實美肌的煥膚美肌面膜R（28ｍl）各3片。

▲AHC 瞬效保濕B5微導安瓶面膜，22ml X 5pcs，NT$600。



在韓國賣翻的「AHC瞬效保濕B5微導系列」今年成分升級再更新，將保濕維他命B5成分提高兩倍濃度，其中一片就含有一整瓶安瓶精華的微導安瓶面膜更能快速強效補水，撫平乾燥細紋，且完美貼合肌膚。

▲inside out 超模聚光水感面膜，5入，NT$980。



由名媛楊秀蓉打造的全新保養品牌「inside out」一推出就成為許多KOL、潮模保養愛用新寵，其中被讚為「緊急補水救星」的超模聚光水感面膜含高濃度海藻精華及玻尿酸原液，可快速為肌膚深層保濕，搭配採用高等天絲纖維打造的低敏感高親膚性布膜，敷完就算素顏也有水嫩透亮光澤。

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