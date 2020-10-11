星．變美／秀智「424洗臉法」超龜毛，南韓最美素顏當之無愧

▲秀智的私房保養術，趕快學起來。（圖／翻攝自IG/skuukzky，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有「國民初戀」之稱的秀智，日前在「2020南韓素顏最美女星」票選中，摘下冠軍。對自己肌膚相當有自信的她，不僅IG常曬照，就連機場美照也照樣素顏沒在怕，她的好肌膚除了基因使然，更歸功於她的保養，一起來看看她有多努力！

精華液取代化妝水

25歲的秀智從出道沒多久，就曾公開表示自己很注重保養，不會偏重哪一塊，但是保濕、美白、抗老她通通顧到，她清潔洗臉後就要立刻擦上保養品，私下的她一直是蘭蔻小黑瓶的愛好者，有時更會以精華替代化妝水，更和大家分享若用化妝棉上精華液，還有微微去角質效果。







給肌膚足夠時間吸收

別看她年紀輕輕，對保養可是很堅持，對她來說每天的護膚並不只是例行公事，不管再累她都堅持，一層一層的擦上保養品，必須要先完全吸收再使用下一瓶，千萬別還在肌膚還沒吃進營養就抹下一罐，這樣保養只是抹心酸。

「424洗臉」步驟超講究

秀智曾在節目中分享她的獨創的424洗臉法，第一步她會先花4分鐘使用花香精油卸妝高卸妝，卸乾淨後再使用洗臉慕斯按摩2分鐘，最後再花4分鐘以溫涼水洗淨，如此的講究難怪她的皮膚那麼好。

絕不用毛巾擦臉

先前說過她愛肌膚如命，最怕肌膚因為拉扯而產生細紋，所以他洗臉之後絕不會用毛巾擦，這個方是會拉扯到臉部肌膚，反而是用拍壓方式擦乾水分，保養一定要溫柔才行。

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