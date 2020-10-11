fb ig video ETtoday search mobile

星．變美／秀智「424洗臉法」超龜毛，南韓最美素顏當之無愧

>

▲▼秀智「洗臉法」超龜毛，養出最美素顏 。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

▲秀智的私房保養術，趕快學起來。（圖／翻攝自IG/skuukzky，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有「國民初戀」之稱的秀智，日前在「2020南韓素顏最美女星」票選中，摘下冠軍。對自己肌膚相當有自信的她，不僅IG常曬照，就連機場美照也照樣素顏沒在怕，她的好肌膚除了基因使然，更歸功於她的保養，一起來看看她有多努力！

▲▼秀智「洗臉法」超龜毛，養出最美素顏 。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

精華液取代化妝水

25歲的秀智從出道沒多久，就曾公開表示自己很注重保養，不會偏重哪一塊，但是保濕、美白、抗老她通通顧到，她清潔洗臉後就要立刻擦上保養品，私下的她一直是蘭蔻小黑瓶的愛好者，有時更會以精華替代化妝水，更和大家分享若用化妝棉上精華液，還有微微去角質效果。


▲▼秀智「洗臉法」超龜毛，養出最美素顏 。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

給肌膚足夠時間吸收

別看她年紀輕輕，對保養可是很堅持，對她來說每天的護膚並不只是例行公事，不管再累她都堅持，一層一層的擦上保養品，必須要先完全吸收再使用下一瓶，千萬別還在肌膚還沒吃進營養就抹下一罐，這樣保養只是抹心酸。

▲▼秀智「洗臉法」超龜毛，養出最美素顏 。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

「424洗臉」步驟超講究

秀智曾在節目中分享她的獨創的424洗臉法，第一步她會先花4分鐘使用花香精油卸妝高卸妝，卸乾淨後再使用洗臉慕斯按摩2分鐘，最後再花4分鐘以溫涼水洗淨，如此的講究難怪她的皮膚那麼好。

▲▼秀智「洗臉法」超龜毛，養出最美素顏 。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

絕不用毛巾擦臉

先前說過她愛肌膚如命，最怕肌膚因為拉扯而產生細紋，所以他洗臉之後絕不會用毛巾擦，這個方是會拉扯到臉部肌膚，反而是用拍壓方式擦乾水分，保養一定要溫柔才行。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

秀智, 洗臉, 保養, 最美素顏
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

LV詢問度最高「迷你小黑包」TOP 3　遇到有貨就該買單結帳

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

韓國練習生不准碰的7種美食有原因！網：還是當一般人好

「好好回話，開啟好關係」　精神科醫師教你用3句話，瞬間暖進人心 倒入飲料就出現字！日本爆紅「透明玻璃杯」　破40萬讚跪求量產 專訪／《康熙》製作人B2租屋只為放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」決定收手？ 全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女 整個廁所都是我的伸展台！「尿尿小童扭蛋」神還原鐵達尼號 日網友公開通訊軟體告白秘訣！　「晚上傳訊息」成功率大增 「星巴克杯套」聯名香奈兒？墨綠菱格紋配金鍊條背帶質感爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面