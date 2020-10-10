小熊維尼穿星星睡衣超級可愛！迪士尼「許願熊系列」讓人原地融化

▲日本迪士尼推「許願熊」小熊維尼系列周邊，每一款都好燒。（圖／翻攝自shopdisney，下同）

編輯／ChiNg

胖嘟嘟的小熊維尼總散發著可愛的慵懶氣息，讓維尼粉們每次都禁不起誘惑，只要相關周邊商品上市，必定銷售一空。而這次日本迪士尼推出的「The Wishing Bear許願熊」系列，便是將小熊維尼換上了白色星星睡衣，全系列周邊多元，從抱枕、衛生紙套到毛巾，應有盡有，把維尼徹底居家化，融入你的生活，再進入你的夢鄉！

＃小熊維尼許願熊：大／中／小

維尼換上了白色睡衣後，看起來更應景了，除了睡衣派對以外，也很適合即將到來的萬聖節，那維尼肯定是「可愛鬼」。此款有三種尺寸供挑選，而另外還有其他不同造型的維尼，喜歡的話可以去官網逛逛。

▲大43X34.5X32.5cm，定價為7,150日圓（約NT$1,931）；中37X29X26cm，定價為4,950日圓（約NT$1,337）；小22X17X14cm，定價為2,750日圓（約743NT$）。

＃兩用頸枕

外觀看似布偶，把維尼身後的拉鍊打開，翻轉一下，竟然變成了頸枕！這款的設計令人相當驚艷，完全猜不到裝飾用的娃娃也能這麼實用。

▲定價為3,850日圓（約NT$1,040）。

＃衛生紙套

提到居家商品當然少不了床邊必備的衛生紙套，讓一整隻趴睡的維尼在你的床頭駐點，以後不管感冒還是過敏，都變成一件很療癒的事情。

▲定價為3,150日圓（約NT$851）。

＃枕頭／枕頭套

維尼這次直接進攻被窩了，都快變成「鄰家小熊」，超近距離的被維尼包圍真是奢侈的幸福，肯定一夜好眠全都是美夢。

▲定價分別為3,300日圓（約NT$890）、1,980日圓（約NT$535）。

＃毛巾／手帕

以小熊維尼的代表色為主題，無論手帕還是毛巾都相當醒目也實用，搭配上面的星星手繪圖樣以及「Whoa！」的字樣，用一次就被萌到一次，多用幾次馬上上癮。

▲定價分別為1,320日圓（約NT$357）、660日圓（約NT$179）。



＃長袖睡衣

受不了只有維尼自己在賣萌嗎？那就換上睡衣跟他一起耍可愛吧！白底的睡衣佈滿了維尼的圖樣，簡約卻不失可愛，若不當睡衣，拿來當罩衫穿一樣很合適。

▲定價為4,290日圓（約NT$1159）。

喜歡維尼的話，一定不能錯過日本午後紅茶推出的「迪士尼派對限定包裝」，將午後紅茶換上了全新系列包裝，除了有小熊維尼之外，還有米奇與朋友們、毛怪與大眼仔、胡迪與玩具們，當然也少不了迪士尼的公主們還有反派角色也來湊熱鬧，全系列共15款造型，而口味上則有無糖紅茶、微糖奶茶、微糖柑橘茶以及經典奶茶，戒飲料瞬間變成一件極為困難的事。

目前官方公布僅在日本當地開始發售，目前台灣尚未有任何上市消息，維尼迷們趕快許願集氣吧。

＃微糖柑橘茶

▲日本午後紅茶與迪士尼聯名推「下午茶派對」包裝，目前僅於日本當地販售。（圖／翻攝自kirin.co.jp，下同）

＃微糖奶茶

＃無糖綠茶

＃經典奶茶

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