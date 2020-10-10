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你敢吃嗎？日本「大腦棉花糖」超逼真　切開竟藏了甜甜的內餡

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編輯／ChiNg

萬聖節將至，每年都在煩惱要如何過得新穎又有趣，角色扮演也都差不多玩膩了，不如就從食物下手吧！鼎鼎大名的西班牙手工糖果品牌「PAPABUBBLE」在做工上可是出了名的細緻，糖果師傅就像是工匠精心打造每一份作品，而這次日本商店便推出這款「大腦棉花糖」，做工一如往常的細膩，看起來彷彿就是真的人腦，驚悚指數爆表。

▲▼大腦棉花糖。（圖／翻攝自papabubble.jp）

▲「大腦棉花糖」讓人既期待又害怕受驚嚇。（圖／papabubble.jp，下同）

官網標題寫著大大的「史上最好吃的人腦」，比起亞當與夏娃，這個才是偷食禁果吧，怪不得「PAPABUBBLE」被封為世上最有趣的糖果店。此系列共有兩種口味，分別為綜合蔓越莓牛奶以及激情檸檬芒果，店家堅持不想單單只由某種水果製作而成，為了讓每一口棉花糖吃起來都更有層次感、讓味蕾更加豐富，因此選擇以蔓越莓果漿混入濃醇的牛奶，或者是將香甜的芒果加上香氣十足的檸檬，如此一來便能擁有一顆「色香味皆具備的大腦」。

▲▼大腦棉花糖。（圖／翻攝自papabubble.jp）

▲口感外綿內Q，像極了大腦，此系列為萬聖節限定，心動的人趕快手刀預購；一顆大腦定價為6,480日圓（約NT$1,750）。

▲▼大腦棉花糖。（圖／翻攝自papabubble.jp）

▲若覺得大腦份量太大，還有推出迷你尺寸的「小腦棉花糖」，同樣是兩種口味，定價為463日圓（約NT$125）。

如果心臟沒有那麼強也沒關係，日本大丸松阪屋百貨因應萬聖節，簡直是變成了萬聖節大家族，多家商店推出萬聖節限定商品，全都是走可愛精緻路線的造型甜點，非常可愛又燒錢包。

＃Antenor：萬聖節稀有奶酪

▲▼日本大丸松阪屋百貨多家商店推萬聖節造型甜點。（圖／翻攝自prtimes.jp）

▲北海道奶油起司加上奶酪，製成幽靈造型超俏皮；定價為615日圓（約NT$166）。（圖／翻攝自prtimes.jp）

＃Vitamail：傑克南瓜

▲▼日本大丸松阪屋百貨多家商店推萬聖節造型甜點。（圖／翻攝自prtimes.jp）

▲在苦甜焦糖布丁上擠一層南瓜慕斯，裝飾得非常精緻，南瓜看起來很呆萌；定價為669日圓（約NT$180）。

大丸松阪百貨無論地下室或是一樓，都充滿了萬聖氣息，除了小甜點以外，還有很多期間限定禮盒以及巧克力等，有興趣的人可以前往官網逛逛。

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關鍵字：

日本, papabubble, 萬聖節, 棉花糖, 惡搞, 有趣
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