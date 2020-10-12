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10張可愛插畫道破生活哲理「沒有誰是天生帶刺，就連玫瑰也一樣」

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編輯／ChiNg 圖／由IG作家@macaron TOE授權提供

世界很複雜，生活很難，但就因為如此，才能顯得我們很不簡單。其實很多事情都只是一念之間，正反相依，黑白相對，事情沒有所謂的絕對，你認為苦，不過是因為眼裡充滿了那些美好憧憬與嚮往，相較之下，周遭的一切理所當然苦。Instagram圖文作家「馬卡龍腳趾Macaron TOE」以簡單的可愛插畫，搭配極具深度的文字，帶著粉絲們一同思索人生哲理、生活哲學，很多看似艱難的問題都能被他一語道破、化繁為簡。

＃觸景傷情

從前的我們一股腦兒的奉上全部，送出最好的自己，但是當感情突然被抽離，世界就像是被掏空，空虛得只剩殼和寂寞，最後甚至落得因為一個人，討厭一片海，因為一段故事，恨透一座城市。
 

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃沒有誰是天生帶刺

經歷了太多事情之後，於是我們開始讓自己帶刺，使賞花的人不要玩火，寧可傷及無辜，也不願自己再輕易受傷。
 

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃心態問題

當你喜歡的時候，他是帶你自由翱翔的翅膀；當你不喜歡的時候，他是羈絆你雙腳的鐐銬。事情都是一體兩面的，沒有成本的賭注還稱得上人生嗎？美其名只是你的自私與惰性。

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃越走越傳統的愛情

科技日新月異，所有事物都在進步，只有感情是越走越傳統、越給越保守，愛情是借貸負債，循環的代價是時間，利息的背後是你一次次的信念。

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃事情不要做一半

人家都說事情要眼見為憑，但我們是看見了全部，還是片面的樣子？就像框架效應，倘若只相信鏡頭裡所呈現的，那麼鏡頭外那更寬更廣的世界便失去了存在的意義。

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃不要害怕墜落

處於谷底的人反而是幸運的，因為不會再有更深不可測的地方，所有努力頂多持平，不可能更糟了。有時候，先認清事情最糟的結果，我們才更有勇氣去追尋更美的樣子。

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃為自己發光

邱振哲的「太陽」那首歌說「我只想做你的太陽，奮力為你而發光」，但比這個更浪漫的是成為自己的太陽，才不會在最無助的時候落得無依無靠，要做的不是趕走黑夜，而是當漆黑降臨，如何無所畏懼。

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃長大後，小時候

小時候不停的想像長大後的模樣，不知不覺卻成了自己最討厭的樣子，也許不是我們把路走歪了，而是對於真實世界一直有著數不盡的誤解，可能太過天真，可能太過單純，但每一次弄懂的過程，都是一種成長。

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃喝杯咖啡再出發吧

看盡人生，還怕有更苦的東西嗎？（誤）應該說，再苦的東西總會有回甘的時候，咖啡也是，生活更是，別讓那些汗水跟淚水白流，敬自己的努力一杯吧。

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

＃想不想的問題，不要賴給命運

把對於現況的不滿，轉換成繼續前進的能量，有多不開心，就有多少動力能去努力。既然不喜歡現在，那就起身改變，所有辛苦都將在成果化為最美的樣子。

▲▼IG作家 馬卡龍腳趾。（圖／由IG作家@macaron 授權提供）

長大後第一個要覺悟的大概就是付出不等於收穫，即便你努力了也不見得能成功，但能確定的是，若你始終沒有努力，更不可能成功。世界上本來就沒有絕對，沒有人能篤定的說100％的事情，但努力能增加成功的機率，每一步都讓你離夢想更靠近。

►所謂的「我們」是複數！愛情最難的並不是在一起　而是在一起之後

►「再見，不負遇見」真正放下一個人的時候，你並不會封鎖他

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關鍵字：

IG, 圖文, 插畫, 作家, 生活
fashion.net

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