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全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

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▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲全智賢兩次穿上Alexander McQueen威爾斯格紋外套，拍形象照時酷帥滿分（右），最近換了新髮型變得俏麗微甜（左）。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

38歲的全智賢出席在韓國首爾舉辦的teamLab: LIFE展覽，一身Alexander McQueen秋冬裝，頂著瀏海新髮型亮相，瞬間減齡，與過往的大波浪優雅長髮大不相同，站在展場中光影投射的瞬間，滿滿少女意境。她在拍攝Alexander McQueen秋冬形象照時，曾穿過同款外套，當時戴著墨鏡很有殺氣，與這次的風格完全是兩碼事。

全智賢今年成為Alexander McQueen在韓國的品牌大使，參加公開活動，盡責穿上秋冬系列威爾斯格紋長外套，服裝上裝飾著黑色寬條紋很有特色，搭配長靴、經典的Story小牛皮鍊帶包，造型俐落，空氣瀏海的及肩長髮，則有浪漫微甜感，默默吐露少女氣息。

▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲全智賢頂著空氣瀏海，穿Alexander McQueen秋冬系列格紋大衣，搭配長靴與Story包，參加teamLab: LIFE展覽活動，光影投射超浪漫。

香港女星佘詩曼日前穿著Alexander McQueen 2020早秋系列露肩大紅洋裝，也拿著與全智賢同系列的Story鍊帶包，不過全智賢背的是菱格紋款式，佘詩曼則選了鉚釘裝飾在兩側及中央金屬手把的設計，與長靴、寬腰帶呼應。

▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲日前全智賢穿Alexander McQueen黑色長洋裝，搭配中分長直髮與大紅唇，很有氣勢。

▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲港星佘詩曼穿著Alexander McQueen大紅洋裝，手拿鉚釘Story包。

Alexander McQueen讓全智賢展現出非常多變的風格，2020秋冬形象照是一頭亂髮，力道與個性都很足，一股媚惑與狂野融合的氣息，合身的黑色長洋裝、中分直髮、手拿Story包，則是女人味十足、氣勢也十足，再到最新的空氣瀏海造型，女性的柔軟與堅毅，她全都包了。

▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲全智賢Alexander McQueen。（圖／品牌提供）

▲為Alexander McQueen拍攝秋冬形象照，全智賢頂著亂髮張力十足。

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關鍵字：

全智賢, Alexander McQueen, 空氣瀏海
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