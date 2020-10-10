好想要！愛馬仕216萬元「台灣黑熊」懶骨頭萌翻　petit h展睽違6年終於來了

▲petit h台北站獨家商品「台灣黑熊懶骨頭」，2,165,300元起。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）有個可愛的工坊名為「petit h」，意即「小h」，專門將其他部門用不到的皮革、五金等材料，透過工匠、藝術家、設計師的重新思考，華麗變身成各式各樣有趣創作。「petit h」將來台灣展出了，繼出的台北站獨家商品，有2萬多元的提包外套，也有超過216萬元的台灣黑熊懶骨頭，讓人大開眼界，好想要！

▲行李吊牌，10,000元起（依商品實際材質而定）。





▲馬鞍造型單人椅，812,000元起（依商品實際材質而定）。

petit h由曾任愛馬仕藝術總監的Pascale Mussard於2010年創立，2018年Godefroy de Virieu接任，有著同樣的理念，也就是從材料本身思考，發想出不同於一般商品的新鮮設計。這些材料可能是裁切過的皮革、布料、沒用到的金屬等等，既然是愛馬仕出品，品質不在話下，只是需要施一些魔法，讓它們以嶄新面貌重新問世。

由於材料是本位，材料沒了也做不出來，因此多數商品都是獨一無二，更顯珍貴，petit h的作品從小配件、行李吊牌，到包包、大型傢俱通通有，但數量少，自然不易買到，除了巴黎左岸店，只有在巡迴展時才有機會一睹風采。

▲小馬造型流蘇包，1,308,200元起（依商品實際材質而定）。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）



▲滑板造型裝飾瓷盤，151,200元起（依商品實際材質而定）。

天馬行空的創意，在petit h盡情展現，小馬包上有長流蘇，讓這隻馬看起來像沒整理頭髮，誰說滑板只能踩在腳底溜？變成盤子有什麼不行？

巡迴展繼2014年來台後，2020年終於再度登台，端出的台北站獨賣商品讓人興奮想尖叫，皮革製成的台灣黑熊懶骨頭，模樣好軟萌，如果能抱著它一定大滿足；提包外套有搶眼的星星、數字、條紋圖案，不到2萬5千元的價格，是不是很心動？還有馬術障礙賽跳竿造型的長凳，彰顯愛馬仕的馬術精神，放在任何空間都大大加分。

▲petit h台北站獨家商品「提包外套」，24,900元起（依商品實際材質而定）。





▲petit h台北站獨家商品「障礙賽跳桿造型長凳」，2,173,200元起（依商品實際材質而定）。

想一窺petit h的奧妙，千萬不要錯過這次的台北站巡迴展，展期自10月16日至11月1日，地點在愛馬仕BELLAVITA旗艦店2樓，一定要把握機會感受被稱為愛馬仕最神秘部門的petit h，所施展的瘋狂魔法。

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