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厭世辦公桌必敗五款療癒小物　倉鼠滑鼠、法鬥趴睡名片盒好需要

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編輯／ChiNg

每個禮拜天回想假期都覺得像是一眨眼就結束的事情，時光迅速流逝馬上又到了Blue Monday，想到要被關回辦公室就充滿了惆悵和憂鬱，若要維持好的工作效率，首先就是要擁有好心情，小編特搜五款療癒系辦公室小物，讓你的辦公桌質感爆棚，每天上班都保持好心情。

＃LogitechＸ馬來貘推聯名滑鼠

電腦周邊品牌Logitech與網路人氣王馬來貘聯名推出系列滑鼠，除了外觀可愛之外，Logitech特別將此款設計為靜音模式，再也不需要擔心惱人的點滑鼠聲會干擾別人，另外此滑鼠更主張「快樂造型，發懶手感」，由鵝卵石溫潤的觸感與造型啟發，打造成纖薄輕巧的舒適手感，手再小的人都能輕鬆一手掌握。

▲▼電腦周邊品牌Logitech聯名。（圖／翻攝自store.logitech.tw）

▲此系列共有「馬來貘下班秒逃跑（黑款）」及「馬來貘癱軟廢在家（白款）」兩種顏色，定價為NT$799。（圖／翻攝自store.logitech.tw

＃Royche X LINE FRIENDS聯名鍵盤

韓國電腦周邊品牌Royche與LINE FRIENDS聯名持續推出藍牙滑鼠與鍵盤，各有三種造型，每一款都超可愛讓人選擇障礙大爆發。另外，鍵盤按鍵都是做成小巧的圓形，更吸睛的是空白鍵就是LINE FRIENDS的臉，創意十足，設計感實在是滿分。而滑鼠的部分也有熊大、莎莉、兔兔三款造型，直接把你的滑鼠打造成他們本人，極具少女風的淺藍、淡黃、粉紅三種顏色絕對俘獲妳的芳心。

▲▼韓國電腦周邊RoycheXLINE FRIENDS。（圖／翻攝自IG@royche_official）

▲▼韓國電腦周邊RoycheXLINE FRIENDS。（圖／翻攝自IG@royche_official）

▲定價分別為39,900韓元（約NT$985）、19,900韓元（約NT$490）。（圖／翻攝自IG@royche_official）

＃倉鼠滑鼠

誰說滑鼠只是一種意象？滑鼠真的可以是一隻老鼠，這款無線滑鼠設計為倉鼠造型，工作煩悶無趣的時候看看手邊這隻超萌倉鼠，無論是外觀還是實用度都很欠買，此款滑鼠共有灰、黃、粉三款造型，肥嘟嘟的模樣真的超療癒，心都要融化了。

▲▼倉鼠滑鼠。（圖／翻攝自gift.com）

▲三款定價皆為NT$1,080。（圖／翻攝自igift.com）

＃貪睡的法鬥名片座

沒有人能抗拒法鬥犬的魅力，自帶傻勁真的好可愛，這款造型名片座根本就像一隻真的法鬥趴睡在桌上，摀著臉的萌樣還有那猖狂的嘴邊肉，這款絕對是辦公室必備療癒小物之一，完全沒有抵抗力。

▲2021復古VLOG桌曆、法鬥名片座。（圖／記者陳佑青攝）

▲定價為NT$790。（圖／翻攝自pinkoi.com）

＃2021復古VLOG桌曆

眼見2020即將步入尾聲了，是時候替2021年找一本新桌曆，這款桌曆的設計很特殊，以老照片為靈感，藉由VLOG復古的拍攝手法紀錄生活，從一月到十二月每個月份皆有不同主題，像是小孩搭娃娃車去上學、中午吃營養午餐或是放學路過一旁的雜貨店吃著點心消暑，畫風既懷舊又可愛，放一本在辦公桌上煩躁的心情也會變得平靜。

▲2021復古VLOG桌曆、法鬥名片座。（圖／記者陳佑青攝）

▲定價為NT$250。（圖／翻攝自pinkoi.com）

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關鍵字：

鍵盤, 滑鼠, 辦公室, 療癒, 馬來貘, LINE, 厭世, 法鬥, 桌曆
fashion.net

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