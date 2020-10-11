奧斯塔羅12星座一周運勢1012-1018　天秤心靈空虛、獅子諸事不順

20201012-1018奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：摩羯座事業運最旺！自我能力的提升，在下周完全反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處，感覺些許厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。

TOP3：處女座金錢運最旺！下周正財運還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些。

2.牡羊座愛情運需要留意：安全感也降低不少，建議你下周在感情方面的態度要再成熟一些，面對問題及狀況要有耐性的溝通與解決。

3.天秤座金錢運需要留意： 正偏財運皆不太理想，尤其是偏財運方面，下周要好好地理財。

牡羊座



開運顏色：草綠色

幸運數字：90

整體運勢★★★

牡羊朋友下周耐性減低許多，面對許多事情都沒有耐性，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，因而導致事情有許多狀況及問題產生，要多注意。

愛情運勢★★

安全感也降低不少，建議你下周在感情方面的態度要再成熟一些，面對問題及狀況要有耐性的溝通與解決。

事業（學業）運勢★★

耐性程度降低尤其在學事業方面更為明顯，而這樣的狀況也將導致許多阻礙產生，讓你怠惰停頓了起來，奧斯建議下周要積極一些。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出。

金牛座



開運顏色：黃色

幸運數字：65

整體運勢★★★

金牛朋友對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣！奧斯提醒下周要多妥善處理事情，以免影響到日後發展。

愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通。

事業（學業）運勢★★

關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險。

雙子座



開運顏色：橘色

幸運數字：43

整體運勢★★

雙子朋友下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理！讓你在下周顯得忙碌且疲憊許多。

愛情運勢★★

過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去。

事業（學業）運勢★★★

對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，下周要多注意錢財的花費。

巨蟹座



開運顏色：白色

幸運數字：25

整體運勢★★★

巨蟹朋友下周對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況。

愛情運勢★★

下周多注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生而這樣的爭執也會波及到周遭的人，所以奧斯建議下周和另一半的關係要多加留意。

事業（學業）運勢★★

容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些。

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升。

獅子座

開運顏色：藍色

幸運數字：86

整體運勢★★

獅子朋友下周面對人事物將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情，下周開始有狀況產生要多留意。



愛情運勢★★

雙方的價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況存在。

事業（學業）運勢★★

容易做出錯誤判斷與決策，工作上做起事來也顯得浮躁許多，下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你工作。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，下周多避免小試身手或是投資等狀況。

處女座

開運顏色：紫色

幸運數字：07

整體運勢★★★★

處女的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，好好把握下周難得的平靜。

愛情運勢★★★★

愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好。

事業（學業）運勢★★★★

感覺滿意對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的，所以下周在事業上要把握難得的內心平靜。

金錢運勢★★★★

下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息。

天秤座



開運顏色：米色

幸運數字：91

整體運勢★★

天秤朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

下周在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。



事業（學業）運勢★★★

下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況，下周工作方面要適時的放鬆。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好地理財。



天蠍座



開運顏色：綠色

幸運數字：08

整體運勢★★★

天蠍的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式。

愛情運勢★★★

看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式。

射手座



開運顏色：暗藍色

幸運數字：05

整體運勢★★

射手朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，奧斯建議下周要先將自己份內的工作做好，別本末倒置。

愛情運勢★★

在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因來自下周情緒起伏較大。



事業（學業）運勢★★★

顯得無法有效掌握自己的份內工作或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

下周錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

摩羯座



開運顏色：天空藍

幸運數字：11

整體運勢★★★★

摩羯朋友下周變得積極許多，過往的經驗也讓自己下周變得安心許多，值得一提的是奧斯建議可多做學習的動作，畢竟下周學習運相當良好。



愛情運勢★★★★★

雙方積極踏實地為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情週期。

事業（學業）運勢★★★★★

自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實實際的工作態度也將完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

水瓶座



開運顏色：紅色

幸運數字：84

整體運勢★★★

水瓶朋友對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來。

愛情運勢★★★

對於愛情中現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業（學業）運勢★★★

呈現停滯不前的狀況，原因來自自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況。

雙魚座



開運顏色：深綠色

幸運數字：56

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，雙魚朋友終於可以稍稍喘息一下，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★

雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。



事業（學業）運勢★★★

在學事業方面，積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多注意，別將自己逼得太緊。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

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