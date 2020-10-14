汽車駕照竟能當夜店通行證？陸留學生圖文紀錄「真實版美國生活」

編輯／ChiNg 圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」

有句話說「旅行就是從自己活膩的地方去到一個別人活膩的地方」，的確不少人從小幻想出國留學，無論是讀書或是旅遊，只要能有機會走訪陌生的城市便是一件很有趣的事情。而今年恰遇疫情，使得出國圓夢的機會大幅降低。

無法親自出國也沒關係，小紅書上擁有八萬粉絲的「北美漫科普」便是紀錄中國學生遠赴美國的留學日常，對比了亞洲與歐美之間眾多的習性差異，座右銘是「你的美國生活說明書，有趣有用終身質保！」，以相當幽默風趣的手法紀錄了在國外的一點一滴。

＃邊緣人沒人權

這大概是所有人第一次去Costco的心境，自己彷彿是小人國派來的訪客，像劉佬佬進大觀園般的驚奇連連，原來這麼大份量的食品只算是普通家庭號而已。

＃Costco好像大家的阿嬤

網上很多梗圖都在說阿嬤養出來的任何東西都會胖嘟嘟，不只是孫子，連寵物也不例外，而出了名大份量的Costco就像是大家的阿嬤一樣，喜歡吃？那就多吃點。

＃想像與真實永不同步

就像是想要學習一個語言，便可先從髒話下手，因為那是最日常、最生活化的一部分（誤），說好聽點是入境隨俗，真實面就是……俗。

＃語言不通看你怎麼戲劇化

當用中文表達心情與感受的時候我們自然得不得了，畢竟那是母語，甚至浮誇得像是在演戲，而當我們置身於國外求診時，瞬間腦海只剩1200單字在拼拼湊湊，拼得好還算幸運，拼不好就不是去醫院了，是法院……

＃歐美版台中

位於美國中部的德克薩斯州在一般人的印象裡，就像只有貧脊跟土推的荒地，不像紐約有百老匯、加州有好萊塢、佛羅里達有迪士尼，就算什麼都沒有，也別惹德州，他們可是歐美版台中。

＃舊金山灣區VS洛杉磯

同樣都在加州，兩個城市的風情卻截然不同，一個整天架設網路，一個負責拍照上傳網路；一個累得像隻狗，一個在午後愜意的遛狗。如此鄰近的兩個地方卻像是兩個世界，怪不得人家說洛杉磯就像是舊金山灣區的後花園。





＃駕照功能大不同

亞洲人考駕照是為了證明自己長大獨立了，歐美地區可不一樣了，那張卡跟「一卡通」一樣，方便你進出各大場所，簡直是夜生活通行證，是成年後不可或缺的生活用品啊。

＃相對來說虛偽的社交

外國人給人的印象就是熱情，一體兩面，言下之意就是表面上相當八面玲瓏，事實上可能只是做做樣子，也許連你的名字他都還沒記得，大概是最浮誇版的愛與關懷。

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