fb ig video ETtoday search mobile

汽車駕照竟能當夜店通行證？陸留學生圖文紀錄「真實版美國生活」

>

編輯／ChiNg 圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」

有句話說「旅行就是從自己活膩的地方去到一個別人活膩的地方」，的確不少人從小幻想出國留學，無論是讀書或是旅遊，只要能有機會走訪陌生的城市便是一件很有趣的事情。而今年恰遇疫情，使得出國圓夢的機會大幅降低。

無法親自出國也沒關係，小紅書上擁有八萬粉絲的「北美漫科普」便是紀錄中國學生遠赴美國的留學日常，對比了亞洲與歐美之間眾多的習性差異，座右銘是「你的美國生活說明書，有趣有用終身質保！」，以相當幽默風趣的手法紀錄了在國外的一點一滴。

＃邊緣人沒人權

這大概是所有人第一次去Costco的心境，自己彷彿是小人國派來的訪客，像劉佬佬進大觀園般的驚奇連連，原來這麼大份量的食品只算是普通家庭號而已。

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

＃Costco好像大家的阿嬤

網上很多梗圖都在說阿嬤養出來的任何東西都會胖嘟嘟，不只是孫子，連寵物也不例外，而出了名大份量的Costco就像是大家的阿嬤一樣，喜歡吃？那就多吃點。

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

＃想像與真實永不同步

就像是想要學習一個語言，便可先從髒話下手，因為那是最日常、最生活化的一部分（誤），說好聽點是入境隨俗，真實面就是……俗。

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

＃語言不通看你怎麼戲劇化

當用中文表達心情與感受的時候我們自然得不得了，畢竟那是母語，甚至浮誇得像是在演戲，而當我們置身於國外求診時，瞬間腦海只剩1200單字在拼拼湊湊，拼得好還算幸運，拼不好就不是去醫院了，是法院……

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

＃歐美版台中

位於美國中部的德克薩斯州在一般人的印象裡，就像只有貧脊跟土推的荒地，不像紐約有百老匯、加州有好萊塢、佛羅里達有迪士尼，就算什麼都沒有，也別惹德州，他們可是歐美版台中。

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

＃舊金山灣區VS洛杉磯

同樣都在加州，兩個城市的風情卻截然不同，一個整天架設網路，一個負責拍照上傳網路；一個累得像隻狗，一個在午後愜意的遛狗。如此鄰近的兩個地方卻像是兩個世界，怪不得人家說洛杉磯就像是舊金山灣區的後花園。

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

 ＃駕照功能大不同

亞洲人考駕照是為了證明自己長大獨立了，歐美地區可不一樣了，那張卡跟「一卡通」一樣，方便你進出各大場所，簡直是夜生活通行證，是成年後不可或缺的生活用品啊。

▲▼ 小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼ 小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼ 小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼ 小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

＃相對來說虛偽的社交

外國人給人的印象就是熱情，一體兩面，言下之意就是表面上相當八面玲瓏，事實上可能只是做做樣子，也許連你的名字他都還沒記得，大概是最浮誇版的愛與關懷。

▲▼ 小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼ 小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

▲▼ 小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）▲▼ 小紅書「北美漫科普」。（圖／翻攝自小紅書「北美漫科普」）

►你以為的單身女孩跟你想得不一樣！喜歡才是追，不喜歡叫騷擾

►10張可愛插畫道破生活哲理「沒有誰是天生帶刺，就連玫瑰也一樣」

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

日常, 留學生, 大陸, 圖文, 插畫, 小紅書, 美國, 幽默
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴

6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴

小S同框許曦文對尬巴掌臉！「母女怪誕風」氣場超殺　網：跪了 汽車駕照竟能當夜店通行證？陸留學生圖文紀錄「真實版美國生活」 維密天使Romee Strijd懷孕7月只長肚！孕期三餐這樣吃身材依舊超火辣 徐若瑄給女生的愛情忠告：「失戀可以短暫痛苦，但別放棄人生」 30品牌試到爽沒櫃姐管！新光三越台中開「美妝複合店」　根本台版SEPHORA 比168斷食法更容易！風靡日本模特兒圈的「777咀嚼法」試過嗎？ 用「棉花棒」拼出禰豆子？像素風寶可夢、《鬼滅》公仔跪求量產

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面