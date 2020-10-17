鞋控準備敗家！五款重磅聯名球鞋　NMD中文刺繡吸睛、NIKE校花鞋太想要

編輯／ChiNg

許多球鞋愛好者簡直是視鞋如命，別說穿在腳上，買來珍藏都快來不及，更別說不定期就會有許多品牌合作推出重磅聯名，讓鞋迷們為之瘋狂，聯名款不但跳脫了傳統，更是將兩家不同品牌各自特色的完美結合，打造出全新卻又不經典味的鞋，小編特蒐「五款最新重磅聯名鞋款」，愛鞋的你，絕對不能錯過。

＃Converse X A-COLD-WALL：Chuck Taylor All Star Lugged

英國潮流品牌A-COLD-WALL與帆布鞋經典代表Converse合作已非首例，每次聯名也都銷售一空，此次將現代的城市藝術融合野獸派建築中大自然最原始的樣貌，在一雙鞋上形成強烈且鮮明的對比，卻不顯違和。厚底鞋搭配鋸齒狀，此款把工業風發揮得淋漓盡致。

▲定價為160美元（約NT$4,578）。（圖／翻攝自converse.com）

＃NIKE X NOTRE：DUNK HIGH

座落於芝加哥的選物店NOTRE此次結合了NIKE旗下經典的「DUNK籃球鞋系列」，讓曾於美國校園人稱「校花鞋」的DUNK系列由老球員手中交給新一代球員們，此系列以絨面以及皮革，不同的材質各自展現其特性卻不相抵觸，米白色使得這雙鞋在工業風裡微帶清新風格，而鞋舌處則以醒目的紅色繡上高調的NOTRE字樣，看起來就是一雙屬於年輕人的鞋。

▲定價為150美元（約NT$4,292），目前官方尚未公佈發售時間，有興趣的人可以密切鎖定最新消息。（圖／翻攝自sneakernews.com）

＃AMBUSH X NIKE DUNK HIGH黑白新色

要是喜歡NIKE的「DUNK HIGH」系列，也可以選擇這款與潮牌AMBUSH聯名的全新「Black／White」配色，品牌主理者Yoon Ahn也於IG上搶先預告此款純粹以簡約黑白兩色所打造的球鞋，佐以NIKE的靈魂象徵「Swoosh」圖樣，除此之外，材質上選用的皮革使整體質感大幅提升，此款球鞋預計於12月上市，有興趣的人可以鎖定官網最新消息。

▲全新系列配色預計於12月上市，價格未定，最新消息請持續關注官網。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

＃Stüssy X NIKE AIR FORCE 1：FOSSIL STONE

繼先前深受粉絲們喜愛的黑魂鞋款釋出後，此次Stüssy將趁勝追擊，與NIKE再度合作推出全新的沙色鞋款，與先前相較之下顯德文青許多，而名字的由來便是以Fossil化石為主題，材質上選用近麻質的面料，使「Swoosh」logo上的編織線條感格外清晰，略顯復古韻味，是穩重又不顯老的好選擇。

▲定價為130美元（約NT$3,720）（圖／翻攝自IG@repgod888）

＃PHARRELL WILLIAMS X ADIDAS ORIGINALS：NMD Hu新系列EXTRA EYE

一向大受好評的Pharrell Williams與Adidas Originals聯名款「NMD Hu」再度推出新系列「Extra Eye」，全系列共兩款，分別以亮眼的橘色以及帶有成熟感的紫灰色呈現，前者於鞋頭搭以鮮豔的黃色並繡有中文字樣「眼睛」，更於Boost中底處選以藍色，強烈的對比色讓這款的視覺效果相當好；另一款則以英文字樣「Extra Eye」為主題，由原本的紫色去搭配淡藍、淺綠以及高調的黃色鞋帶，年輕又活潑的配色誰說只能春夏穿？

▲皆定價為220美元（約NT$6,329）（圖／翻攝自adidas.com）

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