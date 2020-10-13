用「棉花棒」拼出禰豆子？像素風寶可夢、《鬼滅》公仔跪求量產

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@kumattaojisan、@PKirigami

很多人會對喜歡的卡通、動漫人物進行再次創作，日本推特上的網友@kumattaojisan竟然運用「棉花棒」這種平凡小物，製作出立體的《精靈寶可夢》、《鬼滅之刃》等角色，像素風格的皮卡丘、小火龍、禰豆子精緻可愛，讓人忍不住讚嘆他的巧手。

@kumattaojisan使用棉花棒當作素材，在兩端染上不同的顏色，再一根根排出圖案、用白膠固定，拼湊出像素風格的立體公仔。作品常常會耗費上千根棉花棒，非常考驗耐心跟毅力。主要以《精靈寶可夢》的角色為主，黃色的皮卡丘模樣超Q，還有戴上帽子的皮卡丘偵探。

還有《精靈寶可夢》裡的妙蛙種子、小火龍、傑尼龜，戴墨鏡、套泳圈的呆萌可達鴨，帥氣的粉紅色夢幻…，每一隻成品都超細緻，拿來當擺飾一定很可愛，讓人超想跪求量產。

另一個作品是《鬼滅之刃》裡的禰豆子，共使用了6462根棉花棒才得以完成，從她服裝和鞋子的配色細節，到飄揚的頭髮、臉部表情、奔跑的動作全都神還原，可愛的模樣就像直接從漫畫裡搬出來。

想要知道更詳細的做法，@kumattaojisan也有分享他的製作過程影片，雖然超級耗費心力，但想嘗試的話，可以跟著步驟試試看。

另一個推特上的網友@PKirigami則是運用「折紙」的方式進行創作，折出各式各樣的《精靈寶可夢》，他會先在紙上畫出形狀，剪下來之後再折成立體的寶可夢，加上畫筆塗色點綴，相似度更高，除了簡單的造型，還有非常複雜的作品，看了讓人好佩服。

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