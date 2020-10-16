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迪士尼公主變成真人！艾莎、安娜顏值有落差　樂佩大眼睛不科學

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編輯／Emily　圖／翻攝自pinterest、IG@toyboyfan、@disneyfrozen

迪士尼公主美若天仙，如果她們變成現實世界的真人會是什麼模樣呢？IG@toyboyfan就運用電腦修圖技巧，製作出真人版的迪士尼公主，《冰雪奇緣》艾莎和安娜、《魔髮奇緣》的樂佩還原度超高，水汪汪大眼、圓圓臉型套到真人身上並不會違和，一樣都是大美女。

《冰雪奇緣》裡的艾莎有著大眼睛、圓圓的臉型，配上白皙皮膚和白金秀髮仙氣逼人，變成真人一樣保留了這些特色，一看就知道是艾莎。安娜的五官特徵其實也很類似，但比起艾莎的冷豔，她比較平易近人，有著鄰家女孩的感覺。

▲迪士尼公主真人化。（圖／翻攝自IG@toyboyfan）

除了兩位公主，還有男主角阿克，憨厚老實的神韻被完美捕捉，五官逼真到好像真的有這個人存在。另一個是曾和安娜有過婚約的漢斯，尖下巴、長臉神還原，但好像有點不夠奸詐。

▲迪士尼公主真人化。（圖／翻攝自IG@toyboyfan）

▲迪士尼公主真人化。（圖／翻攝自IG@toyboyfan）

《魔髮奇緣》樂佩的眼睛更大更圓，變成真人版好不科學，但長相還是很可愛，有著活潑開朗的氣質，跟動畫裡一樣討人喜歡。《海洋奇緣》莫娜的膚色比較深，配上略圓的鼻子，保留了夏威夷的五官特色。

▲迪士尼公主真人化。（圖／翻攝自IG@toyboyfan）

▲迪士尼公主真人化。（圖／翻攝自IG@toyboyfan）

除了3D動畫的公主們可以真人化，2D動畫的公主也可以，看看這個棕髮美女，能猜到她是誰嗎？原來是《美女與野獸》的貝兒，同樣有著精緻五官和知性氣質。

▲迪士尼公主真人化。（圖／翻攝自IG@toyboyfan）

這一個紅髮女孩是《小美人魚》愛麗兒，有著同款紅髮和甜美笑容。

▲迪士尼公主真人化。（圖／翻攝自IG@toyboyfan）

有著東方人臉孔的就是《花木蘭》了，大家覺得有像嗎？想看更多真人化的迪士尼角色，可以去IG@toyboyfan，猜猜他們到底是誰。

▲迪士尼公主真人化。（圖／翻攝自IG@toyboyfan）

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關鍵字：

迪士尼, 公主, 冰雪奇緣, 花木蘭, 美女與野獸, 魔髮奇緣
fashion.net

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