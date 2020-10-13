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迪士尼公主婚紗美出新高度！玫瑰跑上貝兒黃禮服　樂佩款被花朵覆蓋

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編輯／Emily　圖／翻攝自fashion-press.net、allurebridals.com

日本婚紗品牌KURAUDIA與迪士尼合作的公主聯名婚紗大受歡迎，之前已經出過五個系列，現在又要推出「第六彈」了！他們每次都能將公主們的經典元素變出新花樣，融入婚紗設計後再次美出新高度，讓女孩們都想穿上這些夢幻婚紗，一圓公主夢。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

KURAUDIA以《美女與野獸》、《魔髮奇緣》、《白雪公主》、《仙履奇緣》、《小美人魚》、《睡美人》這六部為主題，推出「迪士尼公主聯名婚紗第六彈」，預計2021年1月會正式登場。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

#美女與野獸

《美女與野獸》中貝兒穿的黃色禮服最具代表性，這款婚紗就以黃色蓬裙禮服為底，做成單肩設計，並以電影中的重要元素「玫瑰花」在裙子上做裝飾，擺動時彷彿會有花瓣飄落。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

#魔髮奇緣

電影中有個造型是樂佩的長髮被編成辮子，並用花花草草裝飾點綴，這件婚紗就以這個造型為靈感，平口禮服的上方變得花團錦簇，配上紫色束腰和粉紫蓬裙，夢幻又浪漫。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

#白雪公主

《白雪公主》款的設計靈感是「蘋果」，以鮮紅色的緞面材質製成，布料散發出高質感的光澤，禮服做成平口搭配泡泡公主袖，裙面還繡上許多小蘋果圖案，在高雅之中加了可愛，穿起來超甜美。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

#仙履奇緣

這款使用仙杜瑞拉的代表色淺藍，蓬鬆的袖子做出垂墜感，看起來特別有氣質，背面的大蝴蝶結更是造型亮點，裙面上有很多閃亮亮的銀色裝飾，想營造神仙教母幫灰姑娘變身時的魔幻感。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

#小美人魚

《小美人魚》款使用大海一般的淡綠色，用層層的皺摺薄紗堆疊，製造出海浪的感覺，禮服是平口蓬蓬裙，中間有粉紫色緞帶修飾出腰身，整體設計特別有少女感。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

#睡美人

《睡美人》款帶有復古氣息，使用粉紅色加上精緻的蕾絲，做成長袖搭配蛋糕裙的設計，裙襬不像其他幾款那麼蓬，窄窄的設計具有成熟女人味，穿起來更優雅。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

不只KURAUDIA和迪士尼公主聯名，美國婚紗品牌Allure Bridals也有和迪士尼推出公主系列婚紗，並和迪士尼樂園合作，在園內舉行婚禮時就可以搭配使用，這系列包含了《仙履奇緣》、《阿拉丁》、《白雪公主》等所有你熟悉的公主，將他們'的特色與傳統白紗結合，做出超夢幻的禮服。

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲迪士尼公主婚紗。（圖／翻攝自fashion-press.net）

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關鍵字：

迪士尼, 婚紗, 禮服, 公主, KURAUDIA
fashion.net

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