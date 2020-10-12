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劉嘉玲引人密集恐懼症發作　彎月肉胎衣配魚尾裙變阿花

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▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲出席藝術活動，以密集彎月圖騰肉胎衣搭連身裙，並佩戴Tiffany HardWear系列珠寶。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

54歲的劉嘉玲活躍於演藝圈、時尚圈，也醉心於藝術，日前與媽媽一同現身K11 Musea藝術活動，支持創辦人鄭志剛將藝術帶到社區，未料她一身怪奇打扮反而成為討論焦點，她身穿超合身剪裁的魚尾連身裙，內搭布滿彎月圖騰的肉胎衣打底，網友看了直呼密集恐懼症要發作了。

▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲（左）與媽媽（中）一同支持藝術創作。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

劉嘉玲的時尚品味向來備受推崇，她勇於挑戰各式剪裁服裝，不只專注在單一風格的設計，此次她所選的黑白魚尾連身裙也是能立刻擄獲目光的單品，但她內搭密集圖騰的貼身衣讓人看了發毛，繁複的穿搭引起兩極評價，粉絲直批第一次覺得她穿得醜。

▲▼劉嘉玲 。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲轉過身，洋裝Ｖ字挖背設計再度顯露滿滿的彎月圖案。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

不過劉嘉玲的俏麗短髮倒是得到一面倒的好評，讓她更顯年輕；喜愛收藏珠寶的她同時搭配Tiffany充滿個性美的HardWear鍊結耳環與圓球手鍊，加上黑色短靴，都為她的整體造型增添帥氣味道。

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關鍵字：

劉嘉玲, Tiffany
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