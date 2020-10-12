Jennie緊身背心下藏火辣殺傷力！　「細鍊纏螞蟻腰」超犯規

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACK PINK近期以新歌《Lovesick Girls》霸氣回歸，現場表演的打歌服更是一次比一次火辣，其中人氣團員Jennie就以短版運動上衣搭配牛仔褲亮相，看似帥氣的造型其實深藏不露，更在招牌螞蟻腰纏上了兩條銀色細鍊，讓粉絲驚呼：「超犯規。」

▲ Jennie 換上泰國潮牌Pone Stone 的短版背心，超狂螞蟻腰纏上銀色細鍊。（圖／翻攝自Jennie IG）

Jennie甜辣風格成為亞洲女孩穿衣範本，近期為宣傳新歌頻頻亮相，造型更是火辣至極，只見Jennie換上泰國潮牌Pone Stone 的短版背心，以緊身效果完美包覆豐滿上圍，再結合率性丹寧布料，讓整體回歸帥氣。下身則以Vetements牛仔寬褲呼應，當然全身最大亮點就屬Jennie傲人的螞蟻腰，不僅大方全都露，更在兩側纏上銀色細鍊點綴，讓腰線更為立體，簡直是凡人難以駕馭，也難怪Jennie公開造型短短兩天就引來超過5百萬讚數，人氣不可小覷。

▲ Jennie 身穿Dion Lee奶油黃緊身衣營造完美曲線 。（圖／翻攝自Jennie IG）

另一套造型同樣延續火辣氣息，Jennie綁起俐落高馬尾，露出精緻巴掌臉，身穿Dion Lee奶油黃緊身衣營造完美曲線，巧妙的是，該衣著可正反兩面穿著，Jennie將露面的一面反過來正穿，雖在內裡加上背心，不過胸上區域挖空，仍是讓粉絲驚艷，「Jennie完全HOLD住」、「甜辣更有殺傷力。」

►高圓圓洋裝微開衩仙氣噴發！ 虞書欣「差16歲」撞衫踢到鐵板



►侯佩岑露辣腿合體莫莉、游宇潼！「差20歲」穿Max Mara對尬氣場