潘瑋柏千萬「錶王」戴腕上也能掛牆上　林志穎讚「人帥錶更帥」

▲潘瑋柏與熱騰騰的腕錶畫作合影，畫中主角是PP千萬元等級的Ref. 6002天文陀飛輪腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）



記者陳雅韻／台北報導

7月宣布結婚的潘瑋柏，婚後不見他曬恩愛，倒是持續分享他的名錶收藏，這回他戴上「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）錶殼經過精緻雕飾錶款，雖然從照片角未完整呈現面盤功能配置，但他身後由美國藝術家Charlie Roberts所繪製的畫作判斷，答案呼之欲出，是身價千萬元等級Ref. 6002天文陀飛輪腕錶。

▲美國藝術家Charlie Roberts繪製的PP錶畫作。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏擁有名錶又有畫作相襯，好友都留言PP錶能戴在腕上亦能掛在牆上了，林志穎更寫下「人帥錶更帥」，畫中的錶正是PP於2016年發表的6002G-010天文陀飛輪腕錶，錶殼以手工雕飾螺旋花紋，黑色面盤則運用掐絲與內填琺工藝，絕妙的外在裝飾呼應結合12項複雜功能的內在。

▲潘瑋柏佩戴的PP錶，錶殼有精緻的手工雕飾螺旋花紋。（圖／翻攝willpan23 IG）

Ref. 6002天文陀飛輪腕錶為雙面設計，具陀飛輪與三問報時功能，腕錶正面顯示萬年曆、平太陽小時與分鐘顯示、星期、月份、閏年、月相，而錶背顯示恆星時間、蒼穹圖、月相與月球軌跡，如此高複雜錶款需向品牌總部遞出申請單，才有機會下訂。

▲Ref. 6002天文陀飛輪腕錶為雙面設計，需向PP總部遞出申請單才有機會下訂。（圖／翻攝Patek Philippe官網）



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