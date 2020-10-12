fb ig video ETtoday search mobile

潘瑋柏千萬「錶王」戴腕上也能掛牆上　林志穎讚「人帥錶更帥」

>

▲▼潘瑋柏PP watch 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏與熱騰騰的腕錶畫作合影，畫中主角是PP千萬元等級的Ref. 6002天文陀飛輪腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

7月宣布結婚的潘瑋柏，婚後不見他曬恩愛，倒是持續分享他的名錶收藏，這回他戴上「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）錶殼經過精緻雕飾錶款，雖然從照片角未完整呈現面盤功能配置，但他身後由美國藝術家Charlie Roberts所繪製的畫作判斷，答案呼之欲出，是身價千萬元等級Ref. 6002天文陀飛輪腕錶。

▲▼潘瑋柏PP watch 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲美國藝術家Charlie Roberts繪製的PP錶畫作。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏擁有名錶又有畫作相襯，好友都留言PP錶能戴在腕上亦能掛在牆上了，林志穎更寫下「人帥錶更帥」，畫中的錶正是PP於2016年發表的6002G-010天文陀飛輪腕錶，錶殼以手工雕飾螺旋花紋，黑色面盤則運用掐絲與內填琺工藝，絕妙的外在裝飾呼應結合12項複雜功能的內在。

▲▼潘瑋柏PP watch 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏佩戴的PP錶，錶殼有精緻的手工雕飾螺旋花紋。（圖／翻攝willpan23 IG）

Ref. 6002天文陀飛輪腕錶為雙面設計，具陀飛輪與三問報時功能，腕錶正面顯示萬年曆、平太陽小時與分鐘顯示、星期、月份、閏年、月相，而錶背顯示恆星時間、蒼穹圖、月相與月球軌跡，如此高複雜錶款需向品牌總部遞出申請單，才有機會下訂。

▲▼PP天文陀飛輪 。（圖／公關照）▲▼PP天文陀飛輪 。（圖／公關照）

▲Ref. 6002天文陀飛輪腕錶為雙面設計，需向PP總部遞出申請單才有機會下訂。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

►風・Luxury／納達爾戴3200萬錶打法網　陀飛輪機芯像掛在網球拍上

►490萬陀飛輪鑽錶一抵台就被包了　江詩丹頓吸女性藏家

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

劉嘉玲引人密集恐懼症發作　彎月肉胎衣配魚尾裙變阿花

劉嘉玲引人密集恐懼症發作　彎月肉胎衣配魚尾裙變阿花

瘦子不靠卡地亞「泡妞」　真心誠意感動女友

瘦子不靠卡地亞「泡妞」　真心誠意感動女友

凱特王子妃藍洋裝穿出未來王后氣勢　PK烏克蘭第一夫人不輸陣

凱特王子妃藍洋裝穿出未來王后氣勢　PK烏克蘭第一夫人不輸陣

風・Luxury／史努比錶上漫遊超萌　歐米茄未限量引搶購潮 Seiko錶未鑲鑽卻閃閃動人　日本傳統麻葉圖騰面盤帶好運 林心如愛的Tiffany收藏十多件　8位數珠寶下不了手 凱特王子妃終於買新衣！　花1萬入手Zara姊妹牌大衣 林心如曬女兒肉嘟嘟小手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊好甜 林柏宏想爭金馬紅毯第一怪　封影帝與否都可買錶慶祝 賈靜雯秘密為女兒藏鑽石　「她們搞不清楚那是什麼」！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面