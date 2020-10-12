法國男人太性感！《艾蜜莉在巴黎》天菜大廚長髮、蓄鬍時期也帥炸

▲《艾蜜莉在巴黎》。（圖／Netflix）



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近期Netflix夯劇《艾蜜莉在巴黎》一上線就佔據收看排行榜，由莉莉柯林斯（Lily Collins）飾演女主角艾蜜莉，而劇中從第一集開始就特別吸睛的「樓下鄰居」加百列，則是由法國演員盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）所飾演，這位性感天菜讓螢幕前的女性們神魂顛倒，今天就來帶大家更深入了解他。

▲《艾蜜莉在巴黎》天菜鄰居由盧卡斯巴禾飾演。（圖／翻攝自IG@emilyinparis）



盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）於法國尼斯出生，今年已滿32歲，父親是一位足球選手，母親則是歌手。法國男人的平均身高其實並不高，但是盧卡斯不只擁有精緻臉孔，還有186公分的身高優勢，從事演員工作之外，同時也身兼模特兒身份。2017年時曾為香奈兒（CHANEL）拍攝一支廣告，扮演超誘惑的司機，一下車便與後座女乘客來場熱吻，令人看了臉紅心跳。

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盧卡斯在《艾蜜莉在巴黎》劇中飾演名為加百列（Gabriel）的廚師，是住在艾蜜莉樓下的鄰居，一出場時就用迷人的微笑電翻艾蜜莉與螢幕前的觀眾，加上常常「衣衫不整」的突然冒出，散發滿滿的法國男人性感魅力，而其實盧卡斯在現實生活中也曾做過餐廳副主廚的工作，在劇中料理的模樣特別無違和，很會做菜的男人是否又更性感了呢？

▲盧卡斯巴禾曾經擔任過餐廳副主廚。（圖／翻攝自IG@emilyinparis）



於《艾蜜莉在巴黎》劇中盧卡斯以清爽的帥氣短髮造型為主，不論是二八分油頭，還是居家蓬鬆雜亂的模樣都同樣擄獲人心，不過從盧卡斯的IG上可以發現他從前長髮、蓄鬍時期充滿野性的一面，又是另一種率性、不修邊幅的浪漫風情，同時，他還是個非常喜歡大自然與旅行的人，盧卡斯曾在媒體訪問中說道：「我很喜歡一個人旅行，雖然走入荒山野嶺令人害怕，但是它能讓人找到自我。」

▲長髮、蓄鬍時期的盧卡斯。（圖／翻攝自IG@lucasnbravo）



《艾蜜莉在巴黎》播出後盧卡斯巴禾的知名度也隨之大增，未來將參演《哈里斯夫人去巴黎 Mrs. Harris Goes to Paris》新版電影，粉絲們可要緊緊鎖定。

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